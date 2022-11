Maratona de curtas em 35mm no Estação

RODRIGO FONSECA

Na leva final de atrações em 35mm do Grupo Estação em 2022, vai ter um par de sessões só de curtas-metragens. Eles são exibidos no Estação Net Botafogo, em paralelo ao Festival CURTA CINEMA. No dia 2/12, sexta-feira que vem, às 20h, rola:

– “MINA DE FÉ” – Dir: Luciana Bezerra (2004) – 15 minutos

– “A DAMA DA ESTÁCIO” – Dir: Eduardo Ades (2012) – 22 minutos

– “DADÁ” – Dir: Eduardo Vaisman (2002) – 20 minutos

– “DREZNICA” – Dir: Anna Azevedo (2008) – 14 minutos

No dia 5/12, segunda, às 20h, tem:

– “LÁ E CÁ” – Dir: Sandra Kogut (1995) – 29 minutos

– “NELSON SANGENTO” – Dir: Estevan Ciavatta (1998) – 22 minutos

– “O CABEÇA DE COPACABANA” – Dir: Rosane Svartman (2000) – 16 minutos