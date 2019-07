‘Mar em mim’, uma pepita no garimpo da Flip 2019

Rodrigo Fonseca

007 da literatura infanto-juvenil, a serviço secreto de Sua Majestade, a palavra, Cíntia Barreto, professora de Língua Portuguesa do Colégio Estadual André Maurois, no RJ, vai transbordar poesia na Festa Literária de Paraty, a Flip, neste sábado, ao lançar a navegação de cabotagem disfarçada de livro chamada “Mar em mim” (da Semente Editorial). Sua água benta borbulha num misto de poema, reflexão existencial e canção do Morris Albert coisas do tipo: “Meu mar é chegada… o seu, de partida. Meu mar, saudação… o seu, despedida”. São líquidos em ebulição, na fervura das tintas e traços de seu ilustrador, Camilo Martins, coautor de Cíntia neste corpo literário anfíbio, imerso no brejo do ontem, vislumbrando o bosque do amanhã. É uma arte que evoca o Mattotti de “Dans les profondeurs”. O lançamento na Flip vai ser neste 13 de julho, às 16h, na Livraria Cembra.

“A água do ‘Mar em mim’ transborda nos meus passos pela vida. Navego neste mar. O livro respeita a capacidade criadora das crianças. É um livro que promove a experiência estética e poética sem infantilizar a criança”, diz Cíntia, coordenadora do curso de Pós-graduação em Narrativas Infantis da Universidade Cândido Mendes, que lota a instituição nas manhãs e nas tardes de sábado, no RJ. “As ilustrações do Camilo Martins dialogam com meu texto poético, ampliando os sentidos de minha poesia. É, de fato, poesia em forma de imagens”.

Crocante, o texto da autora tem uma alfazema de Lispector em sua maneira de dialogar com públicos de dentes de leite. O resultado plástico dos verbos de ação de Cíntia é uma aquarela de tons divididos entre o “partir” e o “resistir”, numa dicotomia que torna “Mar em mim” uma metáfora do “tentar” e um vislumbre do “crescer”. Coisa bonita pacas.

Na Flip, os pontos de venda de “Mar em mim” são: Livraria Cembra, Livraria das Marés e Casa PublishNews. Deixa de ler não. Faz bem pro peito.