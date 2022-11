Mar del Plata pede um Oscar pra Ricardo Darín

RODRIGO FONSECA

Conto moral sobre as desconexões masculinas, “Tres Hermanos”, de Francisco J. Paparella, deu um toque de aspereza e de brutalidade à abertura da competição oficial do 37º Festival de Mar Del Plata, que amanheceu o dia pensando em Ricardo Darín e seu “Argentina, 1985”, a ser exibido em tela grande aqui, esta tarde, no Gallego Shopping. No Brasil, o filme está já na Amazon Prime, com Leonardo Camilo dublando o divo portenho, que pode ser indicado ao Oscar de Melhor Ator por seu desempenho. Mas aqui, no mais prestigiado dos eventos competitivos do audiovisual argentino, a possível vinda dele é esperada por toda o povo. E tem sido assim desde a passagem do longa-metragem de Santiago Mitre pelo Festival de Veneza, em disputa pelo Leão de Ouro, em setembro. Saiu do Lido com o Prêmio da Crítica, dado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci). De lá foi a San Sebastián, no norte da Espanha, de onde saiu com a láurea de júri popular. Sua sessão no festival espanhol terminou com um aplauso caloroso. Isso sem contar uma salva de palmas que se ouviu durante o discurso de Ricardo Darín reproduzindo uma ação do promotor Julio César Strassera (1933-2015) a fim de condenar militares de alta patente responsáveis pela tortura em terras argentinas, durante a ditadura militar.

Mitre nos dá uma aula de cinema político (fiel à linhagem de Francesco Rosi, Costa-Gavras, Elio Petri, Fernando E. Solanas) já tem. Colegas em “A Cordilheira” (2017), em cartaz na grade da HBO Max, o diretor e Darín dão carne e alma à reconstituição da peleja judicial encampada por Strassera, de outubro de 1984 a maio de 1985, para fazer justiça aos carrascos do governo fardado de Buenos Aires e arredores, ouvindo vítimas das Forças Armadas, torturadas “em nome da Lei”. Contrariando ameaças telefônicas a ele e a seus filhos, o promotor entrou para a História como um herói do processo democrático. Darín encarna esse heroísmo com humanidade, de maneira dialética, numa atuação estupenda. Numa das melhores frases, pinçadas dos diálogos escritos por Mitre e Mariano Llinás, Darín diz: “Tortura não é estratégia política. É perversão moral”.

Vale lembrar que esse período histórico foi abordado de maneira contundente pelo jornalista José Meirelles Passos (1949-2011) no livro “A Noite dos Generais”, da Brasiliense. É uma leitura essencial após o longa de Mitre, que foi escolhido pela Argentina como seu representante oficial na briga por uma vaga na disputa ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2023. Em Buenos Aires, há reclames publicitários de “Argentina, 1985” por todo lado.

O Festival de Mar Del Plata segue até o dia 13 de novembro.