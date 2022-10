Mapa da mina do Festival do Rio 2022

RODRIGO FONSECA

Um mapa da mina para os primeiros dias do Festival do Rio 2022:

O CLUBE DOS ANJOS, de Angelo Defanti: Esbanjando elegância na direção de arte de Fernanda Carlucci, esta imersão na prosa de prosa de Luís Fernando Veríssimo consagra a potência estética da fotografia de Rui Poças numa “narrativa de gabinete”, centrada em uma série de jantares suntuosos, indo de paella a picadinho. Na trama, um grupo de velhos amigos vê os laços de amizade remendados num nababesco banquete proporcionado por um cozinheiro misterioso, interpretado por um mefistofélico Matheus Nachtergaele. A comilança desse povo é regada a temperos mortais, testemunhadas, em fluxos de pensamento e imagens de VHS por um taciturno personagem vivido por Otávio Müller. Onde ver: segunda, às 19h, no Estação NET Botafogo 1

O MUNDO DE ONTEM (“Le Monde d’Hier”), de Diastème: Ecos de Costa-Gavras enervam este thriller político que discute equidade de gêneros e sexismo. Presidente da República, Elisabeth de Raincy (Léa Drucker, em impecável desempenho), optou por se aposentar da vida política. Três dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, ela fica sabendo por seu secretário-geral, Franck L’Herbier (Denis Podalydès), que um escândalo do exterior atrapalhará seu sucessor designado e dará a vitória ao candidato de extrema direita. Eles têm três dias para mudar o curso da História. Onde ver: domingo, 17, no Estação NET Gávea

PETER VON KANT, de François Ozon: Este foi “O” filme deste Varilux, renovando os laços do festival com seu realizador, que sempre cede seus longas para o evento. Ozon abriu a 72ª Berlinale com esta joia, em fevereiro, e saiu de lá ovacionado graças ao desempenho do ator Denis Ménochet. É uma homenagem ao diretor Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) a partir de uma releitura de um de seus maiores sucessos: “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant”, peça teatral escrita pelo cineasta em 1971 e filmada por ele mesmo em 1972. Ménochet é um cineasta de prestígio que enlouquece de amor por um garotão, Amir (Khalil Ben Gharbia), apresentado a ele por sua amiga e musa, a atriz Sidonie (Isabelle Adjani). Onde ver: terça, 21h, Kinoplex São Luiz

NOSSA SENHORA DA LOJA DO CHINÊS, de Ery Claver: Uma potente entrada de Angola na cena dos grandes festivais, construída como crônica de costumes, a partir de uma montagem nervosa. É uma retomada do realismo mágico. A chegada de uma estátua da Mãe de Jesus a um 1,99 de Luanda deflagra uma mudança em uma série de pessoas acossadas pelo desamparo. Animado pela visão da Padroeira, um rapazinho vai fazer uma vingança, uma mãe vai buscar fazer as pazes com seu luto e um culto nada sagrado há de surgir. Foi o roteiro mais inventivo do Festival de Locarno. Onde ver: domingo, 20h45, no Estação NET Rio 3

1976: UM SEGREDO NA DITADURA (“1976”), de Manuela Martelli: Uma espécie de “A História Oficial” chileno, este drama esbanjou viço em sua passagem pela Quinzena dos Realizadores de Cannes. Na trama, uma mulher de classe média alta, Carmen (Aline Kuppenheim), tenta sastifazer o pedido de um amigo leal, o padre Sanchez (Hugo Medina), que recorre a ela atrás de proteção para um jovem ferido no garrote de Pinochet. O tal rapaz, Elias (Nicolás Sepúlveda), foi baleado e requer cuidados. Ao cuidar dele, ela aprende o que se passa no Chile pós Golpe, em 1976. Onde ver: terça, 21h, Estação NET Rio 4

ÚLTIMA DANÇA (“Last Dance”), de Delphine Lehericey: Aos 70 anos, o ator François Berléand presenteou o Festival de Locarno com sua mais tocante interpretação nesta produção suíça que retrata a dança contemporânea de um modo raras vezes visto no cinema. Berléand é um aposentado septuagenário que aprende a dançar para honrar a memória de sua finada mulher. Ganhou a láurea de júri popular da Piazza Grande de Locarno. Onde ver: segunda, 18h30, Estação Net Rio 3

PÉROLA, de Murilo Benício: Quando começou a escrever o fenômeno teatral homônimo, visto por 200 mil pagantes, numa carpintaria autobiográfica estruturada em 1994, Mauro Rasi (1949-2003) foi beber da literatura. “Sinto-me um pouco como `Tieta’, do Jorge Amado, um pouco como a velha senhora”, dizia o dramaturgo, homenageado pelo Tenório de “Pantanal”, em seu segundo trabalho como cineasta. Pérola (Drica Moraes) é a matriarca de uma família que reflete o passado de Rasi, em Bauru. Onde ver: hoje (sábado), no Odeon, às 19h30, e segunda, no Reserva Cultural 3, 21h