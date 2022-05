Mapa da mina da Un Certain Regard de Cannes

RODRIGO FONSECA

Na reta final de Cannes, uma leva de sete títulos da Un Certain Regard se impõe como candidatos a prêmios:

JOYLAND, DE SAIM SADIQ (Paquistão): Uma tapa na cara do sexismo e do patriarcado, numa mescla de “Succession” com Almodóvar, à moda paquistanesa. Na trama, uma família rica, o clã Rana, busca uma nova liderança em meio a seus parentes mais jovems. Mas o rapaz mais cotado a assumir os negócios se apaixona por uma mulher trans, o que é considerado um escândalo para seus familiares e uma libertação par ele.

WAR PONY, DE GINA GAMMELL E RILEY KEOUGH (EUA): Espécie de “Nomadland” em versão indígena, este drama com atores não profissionais aborda o cotidiano de dois jovens da população Lakota às voltas com as crises sociais americanas.

VOLADA LAND (ou GODLAND), DE HLYNUR PÁLMASON (Islândia): É surpreendente o domínio de montagem que o filme esbanja em sua recriação da paisagem islandesa do século XIX, onde um padre dinamarquês vai encarar um calvário ao provar de pecados que não estão na Bíblia.

CORSAGE, DE MARIE KREUTZER (Áustria): Cada vez mais gigante em cena, a cada novo filme, a luxemburguesa Vicky Krieps, revelada em “Trama Fantasma” (2017), encarna a imperatriz Elisabeth da Áustria ()1837-1898), apelidada de Sissi, como um espírito inquieto que encara xenofobias e ilusões afetivas em busca do desejo de afirmação. A direção de arte de Monika Buttinger estonteia, galvanizada pela luz da fotografia de Judith Kaufmann.

THE STRANGER, DE THOMAS M. WRIGHT (Austrália): Lealdade, viga central das amizades, cheia de devires de honra quando aplicada ao universo masculino, é o vetor de empuxo deste thriller lento, a passos de cágado, mas de um domínio singular da engenharia sonora. Sean Harris faísca em cena no papel de Teague, um silencioso criminoso com o passado enevoado. Ao conhecer um sujeito igualmente taciturno e de índole similar num voo, Mark (vivido por um Joel Edgerton com ares de Capitão Caverna), Teague terá de enfrentar suas falhas d’outrora.

DOMINGO Y LA NIEBLA, DE ARIEL ESCALANTE MEZA (Costa Rica): É estonteante a fotografia de Nicolás Wong Diaz nessa história de fantasmas que assombram a discussão da gentrificação na América Latina. Seu protagonista corre o risco de ter sua casa expropriada. Mas o espectro de sua finada mulher parece disposta a ajudá-lo a ficar em seu lar, transformando o local num santuário.

BURNING DAYS, DE EMIN ALPER (Turquia): O diretor do devastador “O Conto das Três Irmãs” (2019) vitamina os códigos do thriller político, narrando a luta de um promotor idealista, Emre (o ótimo Selahattin Pasali) para conter os ânimos de uma cidadezinha alquebrada por uma crise hídrica. É o melhor roteiro de toda a mostra.

Cannes termina no dia 28, com “Crimes of the Future”, de David Cronenberg, como seu mais provocador filme, entre os títulos em disputa pela Palma de Ouro já projetados.