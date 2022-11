‘Mali Twist’ na bossa do Estação

RODRIGO FONSECA

Agendado para este sábado, às 16h50, no Estação NET Rio, entre dois titãs africanos (Abderrahmane Sissako e Oumane Sembèbe), “Mali Twist”, um dos filmes mais possantes de 2022 no debate da exclusão, vai levar a estética de tons marxistas do diretor francês Robert Guédiguian a uma mostra que merece aplausos por sua cruzada antirracista. Chamada Filmes Negros Importam, a retrospectiva que hoje mobiliza o Grupo Estação aposta numa cartografia da resiliência. Guédiguian entrou ali por ter feito um retrato sobre a juventude negra do Mali, nos anos 1960. É seu elenco que o representa.

Premiado nos festivais de Veneza, San Sebastián e Valladolid com cults como “Uma Casa À Beira-mar” (2017), “A Cidade Está Tranquila” (2000) e “No Lugar Do Coração” (1998), Guédiguian construiu, de 1981 até hoje, uma das mais sólidas carreiras do audiovisual da Europa na seara sociológica do audiovisual. Em “Mali Twist”, um jovem leitor de Marx se apaixona por uma jovem que tenta fugir de um casamento arranjado.

“Toda expressão artística é política. Minha narrativa é movida por um embate entre comerciantes ricos que detêm o Poder e a comunidade pobre que os cercam. Mas são pobres alimentados por uma convicção na divisão de riquezas. Eu tento expor sintomas de abuso inerentes ao capitalismo”, disse Guédiguian, em sua visita ao Festival do Rio, em outubro. “Tenho um dirigente revolucionário como protagonista. Mas eu não posso reduzi-lo a suas causas. Ele é uma pessoa. E meu cinema fala sobre gente”.

No domingo, a mostra Filmes Negros Importam exibe “Na Rédea Curta”, de Glenda Nicácio e Ary Rosa, às 15h. às 17h, rola “A Troco de Nada”, de Patrick Granja. Às 19h, a pedida é “Zinder”, de Aicha Macky. A última sessão do dia 20 é “Château-Paria”, de Modi Barry e Cédric Ido. Na segunda, o evento projeto o brilhante “Exu e o Universo”, de Thiago Zanato, às 21h. O longa conquistou o troféu Redentor de Melhor Documentário no Festival do Rio.