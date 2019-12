Mais e melhores blues de 2019: a lista

Rodrigo Fonseca

Eis um balanço do que vimos de melhor e de pior em 2019:

CINEMA

Os melhores do ano

1) “Coringa”, de Todd Phillips

2) “Cafarnaum”, de Nadine Labaki

3) “Era uma Vez em Hollywood”, de Quentin Tarantino

4) “O Irlandês”, de Martin Scorsese

5) “Bacurau”, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho

6) “Deus Existe, e Seu Nome é Petúnia”, de Teona Strugar Mitevska

7) “Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar

8) “Parasita”, de Bong Joon-Ho

9) “Nós”, de Jordan Peele

10) “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz

11) “Vingadores – Ultimato”, dos irmãos Joe e Anthony Russo

12) “A Mula”, de Clint Eastwood

13) “John Wick 3”, de Chad Stahelski

14) “História de um Casamento”, de Noah Baumbach

15) “Sinônimos”, de Nadav Lapid

16) “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa

17) “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story”, de Martin Scorsese

18) “Domingo”, de Clara Linhart e Fillipe Gamarano Barbosa

19) “Ad Astra”, de James Gray

20) “Meu nome é Dolemite”, de Craig Brewer

21) “Graças a Deus”, de François Ozon

O pior:

“JoJo Rabbit”, de Taika Waititi

As decepções do ano

“Entre Facas e Segredos”, de Rian Johnson

“Nada a perder 2”, de Alexandre Avancini

“Malévola 2: Dona do Mal”, de Joachim Rønning

O filme mais injustiçado do ano:

“Rambo: Até o fim”, de Adrian Grunberg

TEATRO

A Melhor Peça:

“Meninas e Meninos”, com Maria Eduarda de Carvalho: texto de Dennis Kelly, com direção de Daniel Chagas e Kiko Mascarenhas

Melhor Texto:

“3 Maneiras de Tocar no Assunto”, de Leonardo Netto

Melhores Atuações nos Palcos:

Marta Paret, Ângela Câmara, Beatriz Marques, Darla Ferreira, Dayse Pozato, Flávia Fafiães, Giedre Bonfim e Luciana Maia, em “Histórias Veladas”

Alexandre Lino, em “O substituto”

Melhor Direção:

Michel Blois e Alexandre Varella, por “Folhas de Vidro”

Marta Paret, por “Histórias Veladas”

HQ

“Brad Barron”, de Tito Faraci, em compilação da Graphite Editora

Encadernados de “Príncipe Valente”, de Hal Foster, da Editora DeAgostini

“Velho Gavião Arqueiro”, da Panini

“Santo”, de Mikhael RS, Alzir Alves, Luciano Cunha e Gabriel Wainer

“Deadwood Dick”, de Joe R. Lansdale, da Mythos

“Pérola”, de Kika Hamaoui, Pericles Júnior e Gabriel Wainer

“O Relógio do Juízo Final”, da Panini

“A Filha da Mãe”, de Tinda Costa e Alexandre Magalhães

“Conan, o Bárbaro”, da Mythos

“Fantasma”, da Mythos

Evento do ano

A homenagem de Cannes a Sylvester Stallone, com a exibição em 4K de “Rambo: Programado para Matar” (1982)