Maigret volta às telas encarnado em Depardieu

RODRIGO FONSECA

Com cerca de 260 mil ingressos vendidos, “Maigret”, de Patrice Leconte, teve uma arrancada de peso em sua estreia em circuito, representando um regresso do herói de Georges Simenon (1903–1989) às telas, encarnado em Gérard Depardieu. Seu novo filme, ainda sem lançamento marcado no Brasil, é baseado em “Maigret Et La Jeune Morte”. Na trama, o inspetor Maigret (Depardieu) investiga a morte de uma jovem garota. Não há nada que a identifique, ninguém parece tê-la conhecido, nem se lembrar dela. Ele encontra uma garota delinquente, que tem uma semelhança marcante com a vítima, e desperta nele a memória de um desaparecimento anterior. Leconte é respeitado por longas como “Caindo no Ridículo” (1996).