‘Luther’ tá no Globoplay e vai pro cinema

Rodrigo Fonseca

Zapeando a streaminguesfera, o Globoplay nos surpreende com uma das melhores séries de ação investigação da teledramaturgia contemporânea: “Luther”, com Idris Elba. Regando o Velho Oeste a chumbo no bangue-bangue “Vingança e Castigo” (“The Harder They Fall”), da Netflix, o ator inglês de 49 anos – cujo pai vem de Serra Leoa e a mãe de Gana – brilha no papel de um investigador John Luther, um tira de casca grossa e mira afiada, acostumado a lidar com psicopatas do Reino Unido. Curiosamente, a presença do personagem na plataforma digital da Globo coincide com a decisão de Elba em retomar o herói numa versão cinematográfica. O longa-metragem “Luther” já está em produção, dirigido por Jamie Payne (de “Hospital New Amsterdam” e “Outlander”). O cineasta trouxe para o elenco Cynthia Erivo (indicada ao Oscar por “Harriet”) e Andy Serkis, o eterno Gollum de “O Senhor dos Anéis”, que assina a direção de “Venom: Tempo de Carnificina”, já em cartaz. A trama ainda é desconhecida, mas vai colocar Luther no fio de uma guilhotina. Vale lembrar que Elba está presente na grade da HBO Max como o assassino Bloodsport em “O Esquadrão Suicida”. E ele se prepara para voltar ao circuito à frente de um dos projetos mais esperados de 2022: “Three Thousand Years of Longing”. É o primeiro filme do australiano George Miller desde o êxito de crítica e público de seu “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015). Na trama, um professor esbarra com um Djin, uma espécie de gênio da lâmpada, que se oferece a realizar três desejos para mudar sua vida. Ele ainda tem mais um potencial blockbuster à vista: “Beast”, de Baltasar Kormákur, no qual enfrente um leão faminto.