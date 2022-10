‘Logan’ injeta adamantium na ‘Tela Quente’

RODRIGO FONSECA

É noite de “Logan” – filme que encerrou a Berlinale de 2017 – na “Tela Quente” da TV Globo, às 22h35. Sua exibição representa uma espécie de réquiem para o dublador histórico do herói, Isaac Bardavid (1931-2022) e também uma celebração da volta de Hugh Jackman ao papel, ao fim de um hiato de cinco anos, no terceiro longa-metragem da franquia “Deadpool”. A notícia de seu regresso põe uma interrogação na caçada de um novo ator para o papel, uma vez que Karl Urban, Daniel Radcliffe e Taron Egerton estavam no páreo da Marvel. E, ao mesmo tempo, não param de surgir HQs novas com o personagem, considerado o mais famoso dos X-Men há 48 anos. No Brasil, a editora Panini já colocou em pré-venda, em seu site, a HQ “Arma X”, de Barry Windsor-Smith, narrando a gênese do esqueleto de Adamantium, o metal mais poderoso do universo, de acordo com a tabela periódica marvete. Criado em novembro de 1974 por Roy Thomas, Len Wein e John Romita Sr. como um coadjuvante dos gibis do Hulk, o feroz carcaju (tradução em português do animal que o inspira) vai ganhar um jogo para Playstation, com base em seus quadrinhos, que está sendo desenvolvido pela Insomniac. Nos EUA, existem alguns novos álbuns gráficos dele mobilizando as gibiterias, como é o caso de “Wolverine: Patch”, com roteiros de Larry Hama e desenhos de Andrea Di Vito, que recria a fase dele no Oriente, na perigosa Madripoor, sob um pseudônimo: O Caolho. Tem ainda uma série de HQs dele com Ms. Marvel.

Na streaminguesfera, a Disney + está exibindo os dois primeiros filmes solo de Wolverine, o de 2009 e o de 2013, em sua grade. Mas, lá fora, já há uma promessa de que a plataforma exiba “Logan”, que concorreu ao Oscar de Melhor roteiro original, em 2018. A compilação das HQs que inspiraram o filme de James Mangold não sai da lista de gibis mais vendidos online dos EUA, de acordo com o site oficial da Marvel, que editou esse material em 2010. E é isso o que a Globo mostra hoje, com a dublagem de Bardavid a mil. Avaliada em números, a produção teve um orçamento de US$ 97 milhões e faturou US$ 619 milhões.

No filme de Mangold, há um tempero à la “Stranger Things” na fuga de Logan (Jackman, dublado aqui por Isaaac Bardavid) para proteger a menina Laura Kinney (Dafne Keen) da tropa dos Carniceiros chefiados por Donald Pierce (Boyd Holbrook, da série “Narcos”). Ao mesmo tempo, ele precisa cuidar do Professor Xavier (sir Patrick Stewart, dublado por Leonardo José), que está perdendo a lucidez e o controle sobre sua telecinese. Neste filmaço sem cena após os créditos, reina a metalinguagem, usada por Mangold ao mostrar gibis na tela várias vezes, como um registro mítico de um herói que se esforçou para não deixar laços atrás de si. Mas estes laços, na trama, foram criados à força de seus feitos.

Enquanto os rumos hollywoodianos do personagem não são definidos, é possível acompanhar as aventuras do supergrupo de mutantes que acolheu Wolverine nas bancas brasileiros em álbuns da Panini como “A Saga dos X-Men”, já à venda.