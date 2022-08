Locarno leva o cinema da Suíça às suas telas

RODRIGO FONSECA

Vai ter cinema suíço esta noite no 75º Festival de Locarno, pra valorizar a prata da casa: “Last Dance”, de Delpine Lehericey, sobre um viúvo (François Berléand) que se engaja num projeto de dança, para honrar a memória de sua finada mulher. Na segunda, a produção local bate ponto na competição pelo Leopardo de Ouro de 2022 com um filme de Valentin Merz: “De Noche Los Gatos Son Pardos”. Mas a grande atração feita no território que abriga a maratona audiovisual organizada sob a curadoria de Giona A. Nazzaro, de Zurique, é o drama “Drii Winter” (“A Piece of Sky”), de Michael Koch, laureado com uma menção honrosa na última Berlinale, em fevereiro. A projeção em Locarno vai ser nesta terça, 10h30.

Nesse devastador painel da vida rural suíça, Koch desconstrói a paisagem de postal dos Alpes ao narrar, numa estrutura de tragédia grega, as angústias de um casal diante de uma doença terminal. Um casal num mundinho rural, onde os animais são parte afetiva da vida dos protagonistas, encarnados por atores não profissionais, ligados ao trabalho com gado.

“Existe uma dimensão de espetáculo aqui que foi pensada para a dimensão gigante da tela de cinema, onde um paraíso na Terra se revela aos nossos olhos”, disse Koch ao Estadão.

Orientada pelo cineasta a despistar qualquer indício de cartão-postal a ser encontrado a seu redor, na exuberância dos Alpes, a fotografia de Armin Dierolf busca sempre evitar planos abertos, e se dedica a detalhes. Não existem um esmero em se ressaltar a exuberância da vida alpina. As exceções de esplendor estão nas sequências em que o realizador de “Marija” (2016) precisa mostrar como é o trabalho de seus personagens nas montanhas, como funciona o fluxo de transporte de arbustos por meio de teleféricos e como se dá o cuidado com o gado. Todo o elenco é de intérpretes sem experiência profissional. Os protagonistas são Michèle Brand, como a funcionária dos Correios e atendente de um bar Anna, e Simon Wisler, escalado como o vaqueiro Marco. São vidas pautadas por uma aparente simplicidade e por repetições. Acompanhamos um amor regado a raios de sol entre os dois na paisagem de Alois, que é uma remota aldeia alpina suíça. Anna tem uma filha, Julia, de um relacionamento anterior, a quem sustenta a duras penas. Mas a menina é como filha pra Marco. A cumplicidade naquele par é perfeita. Mas um triângulo indesejado – e sem prazer algum – vai devassar a paz entre eles, quando o corpo do rapaz é lastimado por um câncer que lhe devora o cérebro. Uma frase do roteiro expressa o mal que se avizinha: “Uma tempestade levou Marco à força”.

Antes de ter seu tumor diagnosticado, Marco só demonstrava tristeza quando uma de suas vacas caia doente. Ele tinha a fauna à sua volta como um lar. E não se trata de um desenho ingênuo de personagem. Koch buscou retratar a relevância essencial dos animais e das plantas para quem vive em universos rurais, longe do progresso urbano, sem bolsões de concreto armado. “Aquele é mundo onde as mais variadas formas de vida se misturam”, disse Koch.

Um outro destaque do Panorama Suíço de Locarno é o curta de animação “Dans La Nature”, de Marcel Barelli, sobre a conexão afetiva entre felinos, carneiros e aves do mesmo sexo. Há forte expectativa em torno de “Über Wasser”, de Jela Hasler, sobre o cotidiano de uma jovem, que, num tórrido verão europeu, confronta agressores, num debate sobre a violência contra aa mulher no Velho Mundo.

A julgar pelas contas do Box-Office Mojo, “Um Lugar Bem Longe Daqui” (“Where The Crawdads Sing”), de Olivia Newman, que Locarno exibiu na sexta-feira cifras da ordem de US$ 70 milhões, nas bilheterias dos EUA e da Europa, fazem deste melodrama com cara de novela das seis um fenômeno popular adulto numa temporada lotada de super-heróis. Sua argamassa é o romance homônimo de Delia Owens, que vendeu dois milhões de exemplares lá fora, e brilha nas livrarias do Brasil, em edição finíssima da Intrínseca. Daisy Edgar-Jones, conhecida pela minissérie “Normal People”, virou uma estrela em ascensão graças ao êxito do longa. Sua heroína é uma jovem catadora de mexilhões, Kya (Daisy), acusada de assassinato. Tudo indica que ela matou um bad boy local. Mas um advogado aposentado (David Strathairn) vai ajudá-la.

Locarno segue até o dia 13 e nesta quarta chega por aqui o filme brasileiro “Regra 34”, de Julia Murat, que discute racismo e sexismo ao narrar a imersão de uma estudante de Direito no universo do sexo BDSM. É o representante do Brasil na briga pelo Leopardo de Ouro.