Locarno abre suas telas para a Ucrânia

RODRIGO FONSECA

No dia em que um ensaio metafísico sobre a História do século XX atraiu (quase) todos os holofotes de Locarno para um filme russo, chamado “Fairytale” (“Skazka”), do gigante Alexander Sokurov, uma produção da Ucrânia botou o festival suíço no bolso. E o fez falando de maternidade, sem estabelecer qualquer conexão com a guerra deflagrada por Putin. Esse golaço do cinema ucraniano se chama “How Is Katia?” (“Yak Tam Katia?”), é dirigido por Christina Tynkevych, e entrou no evento na mostra competitiva Cineasti Del Presente. O Brasil está nesse páreo com “É Noite na América”, de Ana Vaz. O longa de Christina parece ter sido rodado antes da pandemia, com imagens apontando para a data de 2019. Sua protagonista é a médica Anna (Anastasiya Karpenko), que passa seus dias prestando auxílio a pessoas feridas em situações de risco inusitadas. Ela acaba de firmar uma hipoteca cara, em busca do sonho de levar uma vida melhor com a sua filha, Katia (Kateryna Kozlova), que ainda é uma criança. Mas um acidente com a garota vai mudar os rumos de sua trajetória pessoal e profissional.

Numa direção que mira numa linha narrativa caleidoscópica, Christina traça um panorama de Anna a partir de múltiplas perspectivas. Mostra sua relação com a mãe, que está diante de uma perda gradual de memória. Mostra sua relação de amor com um amante bastante escorregadio. E mostra como ela se articula com os culpados pelo atropelamento de Katia, numa Ucrânia assobrada pela corrupção. É um filme de viradas bruscas. Mas elas são menos importantes do que o vulcão existencial que entra em erupção na alma de Anna.

Acerca de “Fairytale”… Uma das vozes mais polêmicas da Rússia nas telas, o diretor de “Moloch” e “Fausto” (Leão de Ouro de 2011) volta às telas com uma delirante alegoria com base e imagens de arquivo partir das quis grandes líderes do século XX, a maioria ligados a II Guerra, como Stalin e Hitler, encontra-se numa espécie de purgatório. Sokurov preserva todo o virtuosismo de “Arca Russa” (2002) e “Francofonia” (2015)

Em suas veredas pop, Locarno serviu de berço a um acontecimento, que será lançado mundo afora via MUBI: “MEDUSA DELUXE”, de Thomas Hardiman. Nesse divertido longa com CEP no Reino Unido, um concurso de beleza envolvendo extravagantes penteados e cortes de cabelos (supervisionados nos sets pelo bamba dos cabelereiros, Eugene Souleiman) é palco para um mistério ligado ao assassinato de um astro do visagismo. A morte dele deflagra disputas de ego, paixões e desabafos, registrados pela câmera nervosa do diretor de fotografia Robbie Ryan com planos-sequência que desafiam a lei da física.

Locarno segue até o dia 13, quando serão conhecidos os ganhadores do Leopardo de Ouro. O Brasil entra nesse páreo na quarta, com a projeção de “Regra 34”, de Julia Murat, de passagem por aqui nesta quarta. É uma trama sobre uma futura advogada que se envolve em práticas sexuais de BDSM (bondage, com a mescla de prazer e dor).