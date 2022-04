Livro revê os bastidores de ‘Jeannie é um gênio’

RODRIGO FONSECA

Um dos maiores fenômenos de popularidade da teledramaturgia americana, exibido de 1965 a 1970 pela National Broadcasting Company (NBC) e reprisado à exaustão nos 52 anos seguintes, a série “Jeannie é um Gênio” (“I Dream Of Jeannie”) renasce agora no Brasil não em telinhas, mas nas livrarias. O país vai “ler” Jeannie num obrigatório estudo da crítica de cinema Luciana Costa sobre os bastidores das tramas protagonizadas por Barbara Eden. Publicado pela Estrada de Papel, sob o capricho editorial de Saulo Adami, o livro, chamado “Um Amor de Gênio”, escava uma série de detalhes sobre a feitura do seriado idealizado pelo escritor best-seller Sidney Sheldon (1917–2007). Respeitada por seu trabalho no site “Cinematizando”, Luciana vai fazer uma noite de autógrafos em 4 de maio, no Estação Net Rio, em Botafogo, em solo carioca, onde integra a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ). Em sua pesquisa, a autora mostra como os episódios centrados nas peripécias de Jeannie (dublada entre nós pela brilhante Líria Marçal) serviram como incubadora de talentos para astros como Larry Hangman (1931-2012), que viveu o Major Nelson e, na década de 1980, encarnou o J.R. de “Dallas”. O texto que nos leva a uma série de descobertas sobre o desenvolvimento da linguagem televisiva industrial é saboroso. Tem até um endosso da crítica Patrícia Kogut na orelha, muito merecido, atestando o trabalho analítico de Luciana.

Qual é o desenho histórico que você traça no livro? Que período da TV você estuda ao falar de Jeannie?

Luciana Costa: É importante lembrar que a série foi feita durante a guerra do Vietnã, algo que mudou muito a vida dos americanos. Na mesma época, teve o festival Woodstock e vários outros movimentos culturais. Não há como uma série que se passava naquele momento não refletir nem um pouco o que a sociedade da época estava vivendo. Jeannie carrega toda a bagagem dos anos 1960 e mais o início dos anos 70, quando começa a haver uma revolução comportamental e cultural. Embora a trama seja a história de amor entre um astronauta e uma gênia, em vários episódios são incutidos temas relevantes do período histórico. Tem um episódio, por exemplo, que a Jeannie lê sobre a emancipação feminina. Você tem a corrida espacial, obviamente, entre muitos outros temas.

Que séries atuais têm apelo em sua preferência como crítica? Houve algum fenômeno como Jeannie?

Luciana Costa: Particularmente, eu sou fascinada com a série “Mad Men”, justamente pela retomada dos anos 1960 a 70, a história da publicidade, construção da cultura pop e dos meios de comunicação de massa como vemos hoje. Não é à toa que a série angariou vários prêmios como 15 Emmys e quatro Globos de Ouro. Do final dos anos 1970, até o início dos 90, o mundo parava para assistir aos episódios de “Dallas”, que também adoro, estrelado por Larry Hagman (o Major Tony Nelson de “Jeannie”). Atualmente, “Game of Thrones”, outra que curti bastante, teve o mesmo impacto de conseguir prender as pessoas em casa ávidas por um novo episódio. Mas acredito que não tenhamos um equivalente a “Jeannie é um Gênio”, até por ser uma série de comédia. Hoje as pessoas assistem ao sitcom, mas o formato não tem mais o mesmo apelo para o público.