‘Listen’, pérola do cinema português, alça voo

RODRIGO FONSECA

Agraciado com 22 láureas internacionais desde sua passagem pelo Festival de Veneza de 2020, em setembro passado, quando ganhou o Prêmio do Júri da seção Orizzonti e o troféu Luigi De Laurentiis (de melhor filme de estreia), “Listen”, dirigido por Ana Rocha de Sousa, reflete na ficção toda a força do cinema social português – um cinema ainda pouco conhecido no Brasil. Mesmo com os mimos todos que conquistou lá fora, seu filme segue sem tela no circuito brasileiro. Mas ganha agora os céus ao integrar o menu de voo da TAP, sendo oferecido como atração de bordo da companhia aérea ibérica ao lado de superproduções da Marvel. Há nele algo indisfarçável de Ken Loach, em sua lida com o marxismo, em seu retrato da vida inglesa sob a ótica de imigrantes lusos e com a superação de dilemas da ordem da economia. É uma narrativa calçada pelo chamado “heroísmo do rendimento”, que vem da literatura (sobretudo a naturalista) do século XIX. Na trama, um casal português, Bela (Lúcia Moniz, num sopro à la Anna Magnani) e Jota (Ruben Garcia, excepcional), tenta pagar as contas (alta) de uma vida em Londres, para onde foram atrás de mais e melhores oportunidades de emprego. Mas tudo dá errado para eles e seus três filhos, ameaçando uma intervenção judicial que os separe de seus rebentos amados. Brian Bovell brilha em cena como o assistente social que tenta tirar o trio de crianças de Bela e Jota, incomodado com a miséria que os cerca e com manchas rochas que surgem na pele de Lu (Maise Sly), a filha do meio, de 7 anos, que sofre com um problema auditivo e mais um probleminha físico a ser revelado adiante, como sendo uma surpresa que muda os rumos da trama. Na montagem de Tomás Baltazar, temos um trabalho de edição maduríssimo, que valoriza o desespero de Bela diante da dissolução de seu núcleo familiar, retratado por uma sequíssima fotografia assinada pela brilhante Hatti Beanland, uma das técnicas de “Rush: No Limite da Emoção” (2013). Há derrapadas melodramáticas no eixo final, com algumas desmesuras de pranto e com um desfecho abrupto. Mas nada que tire o viço do trabalho de Ana Rocha como realizadora. Que chegue logo às salas do Brasil.

p.s.: Entre os produtores de “Listen” está Rodrigo Areias, cineasta que nos deu o belíssimo “Hálito Azul” (2018).