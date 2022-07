Leo Jaime se pluga com o pop no Multiplan

Rodrigo Fonseca

É impossível não cantarolar “Eu não descanso nem durante o sono/ Eu não consigo nem mais dormir/ E onde quer que eu vá/ Em qualquer lugar/ Elas estão a me seguir” toda vez que se analisa a força da trilha sonora do cinema brasileiro dos anos 1980, o que assegura a potência canora de Leo Jaime como um artista antenado ao pop. Sua participação no fenômeno comercial “As Sete Vampiras” Nesta sexta-feira, às 20h, ele sobe no palco do Teatro Multiplan, pelos acordes do intimismo, para se reinventar (sem deixar de afirmar potências do passado) no show “Desplugado”. Novos arranjos ressaltam delicadezas de seu repertório consagrado, ressaltando a carpintaria poética de canções como “Amor” (hit do álbum “Vida Difícil”, de 1986); “Fotografia” (parceria com Leoni); “Preciso Dizer Que Te Amo” (de Cazuza, Bebel Gilberto e Dé, gravada no álbum “Todo Amor”, de 1995). E não há como esquecer de “Gatinha Manhosa” e “Mensagem de Amor”. Muitas das reinvenções acústicas do espetáculo são resultado da direção musical do multi-instrumentista Guilherme Schwab, que se destacou no grupo Suricato.

“É uma possibilidade de revisitar a minha história, o meu arquivo e de tocar coisas que, normalmente, no meu show não caberiam, por ser um show que a gente não tem preocupação de ser dançante”, explica Jaime ao P de Pop. “No ‘Desplugado’, cabe espaço pra muitas baladas, cabem músicas que não são necessariamente grandes sucessos, mas contextualizadas ficam muito interessantes como número pro show”.