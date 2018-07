Laurent Lafitte estrela novo candidato a cult do cinema policial francês

Rodrigo Fonseca

Em cartaz no Brasil atualmente como o sujeito de índole má de Nos Vemos no Paraíso, o galã parisiense Laurent Lafitte, um dos atores de maior prestígio popular da Europa hoje, volta aos cinemas de seu país neste fim de semana à frente de um thriller policial que renova a tradição de sua pátria no gênero (lá apelidado de polar). Paul Sanchez Est Revenu! é dirigio por Patricia Mazuy e narra a mobilização da Lei em uma região serrana da França quando um criminoso, há tempos sumido, é avistado no local. Lafitte encarna o tal bandido, com contas a acertar. Já há gente na crítica comparando o longa-metragem ao cult Carter, o Vingador (1971), de Mike Hodges.