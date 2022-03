‘Lamb’: fantástica aposta da MUBI

RODRIGO FONSECA

Com coração e mentes eletrizados por “The Batman” e, agora, por “Agente das Sombras”, com Liam Nesson, sem contar alguns poucos filmes do Oscar, como “Licorice Pizza”, a seara pop do cinema encontrou na streaminguesfera um recanto autoral para sentir medo com a chegada de “Lamb” à plataforma MUBI. Não há como perder essa pequenina produção islandesa, revelada ano passado em Cannes e laureada por lá com o Prêmio de Originalidade, na mostra Un Certain Regard, que vem repaginando a carreira da atriz sueca Noomi Rapace pelas vias do horror. A direção é assinada por Valdimar Jóhannsson, que narra uma exótica história de maternidade envolvendo uma mulher e um cordeiro.

“Eu cresci numa região rural de Hudiksvall, no campo, cercada de animais, tendo nos bichos a minha companhia mais fiel. Tinha muitas ovelhas na fazendinha onde eu cresci e eu me lembro do prazer de alimentá-las, como se fossem parte da família. Era como se a Natureza fosse uma experiência religiosa”, disse Noomi ao Estadão via Zoom.

Seu desempenho em “Lamb” deu a ela o prêmio de melhor atriz no Festival de Sitges, o mais prestigiado canteiro do cinema fantástico, celebrado anualmente na Espanha. O longa saiu de lá ainda com a láurea de melhor longa-metragem e com o Prêmio Cidadão Kane de Direção Revelação, dado a Jóhannsson. Sua sombria narrativa acompanha rotina de um casal, Maria (Noomi) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason), que vivem sós numa fazenda remota na Islândia. Perturbados por uma perda recente, eles têm a sua rotina abalada pela descoberta de uma misteriosa criatura recém-nascida entre as suas ovelhas.

“Está é uma fábula sobre o fato de que a Natureza sempre ser capaz de nos devorar”, disse Jóhannsson ao Estado.

Neste fim de semana, o saboroso “Na Estrada” (“On The Road”, 2012), de Walter Salles, estreia do ladinho de “Lamb” no www.mubi.com.

p.s.: “Amarcord” nos palcos: vai ter “Uma Peça Para Fellini”, com Marcia Do Valle, no saguão do Estação Net Rio, a partir do dia 25 de março. Cavi Borges divide com a atriz a direção desse monólogo baseado no legado do diretor de “La Dolce Vita” (Palma de Ouro de 1960), a partir de um texto escrito por Joaquim Vicente. Em paralelo ao espetáculo, Cavi realiza a exposição “Sonhos de Fellini”, que vai ser aberta no dia 23/3, às 19h, sob a curadoria dele e de Fabricio Duque. Vai haver ainda um evento em torno do livro “Para Fellini com Amor”, de Mariza Gualano e Roberta Maya.

p.s. 2: Vai ter “Os Trapalhões e o Rei do Futebol” (1986), de Carlos Manga, na TV Brasil, com Pelé, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias neste domingo na TV Brasil.