Kleber Mendonça Filho ferve as telas do IMS

Numa conjuntura de sintonia entre tempos, desejos cinéfilos e a História, a escolha de Vincent Lindon para presidir o júri oficial da competição principal do 75º Festival de Cannes (17 a 28 de maio) coincidiu com o anúncio do Instituto Moreira Salles (IMS), no Rio e em São Paulo, de dar o espaço nobre de sua telona ao ganhador da Palma de Ouro de 2021, que tem o ator francês em seu elenco: “Titane”. No ar na streaminguesfera na grade da MUBI, a produção dirigida por Julia Ducournau vai ser exibida neste sábado, em programa duplo com “Cristine, o Carro Assassino” (1983), de John Carpenter. No RJ, as sessões de ambos serão respectivamente às 16h e às 18h deste 30 de abril. Em Sampa, o de Carpenter é 19h20 e o de Julia às 21h30. Quem coordena a curadoria de cinema do instituto é o pernambucano Kleber Mendonça Filho, realizador de “Aquarius” (2016) e de “Bacurau” (com Juliano Dornelles), que foi laureado em solo cannoise em 2019 com o Prêmio do Júri. Carpenteriano de carteirinha, ele fez parte do júri da Croisette que deu a Palma pra Ducournau. Se você ainda não viu o filmaço dela, no www.mubi.com, vale muito conferi-lo numa projeção presencial em sala, assim como é válido entender tudo o que Kleber anda fazendo no templo dos Moreira Salles. Rolam por lá exibições de “Vitalina Varela”, que rendeu o Leopardo de Ouro do Festival de Locarno a Pedro Costa; “Madalena”, de Madiano Macherti, consagrado em Roterdã e San Sebastián; “Vaga Carne”, um média memorável de Grace Passô e Ricardo Alves Jr.; “Pequena Mamãe”, de Céline Sciamma, indicado ao Urso de Ouro da Berlinale; e o thriller cearense “Fortaleza Hotel”, de Armando Praça. Na semana que vem, entra por lá a distopia “Medida Provisória”, o fenômeno popular (e político) antirracista de Lázaro Ramos. E vem por aí uma mostra chamada “Máscaras”. Nela vai ter o aclamado “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira (laureado com o Troféu Redentor de 2021 no Festival do Rio); “A Hora do Show” (“Bamboozled”, 2000), de um Spike Lee cheio de fúria; “Solon” (2016), de Clarissa Campolino; “Movimento” (2020), de Gabriel Martins; “Eron, o Protético Morcego” (2014), dos Irmãos Carvalho; e “O Fantasma do Paraíso” (“Phantom of the Paradise”, 1974), de Brian De Palma.

Mas a cereja da grade de abril é “Titane”. Sua protagonista é uma psicopata com placas de titânio na cabeça, Alexia (a ótima atriz Agathe Rousselle), que engravida de um carro (!) e expele óleo diesel da vagina. Vincent Lindon é o chefe do corpo de bombeiros cujo filho desapareceu ainda menino. Ele passa anos tentando encontrar o garoto. Quando Alexia precisa fugir da polícia, ela vê um retrato falado do guri sumido que especula como estaria agora, já adulto. Ela nota semelhanças entre aquela figura e ela e decide assumir a identidade do rapaz. Tudo é bizarro, sim, mas é arrebatador e avesso às convenções morais destes tempos medievais.

Na entrevista a seguir, Kleber Mendonça Filho fala ao Estadão como a escolha de filmes do IMS se pauta e adianta novidades, como é o caso de uma mostra em tributo ao realizador Jorge Bodanzky (de “Iracema, Uma Transa Amazônica”), que estará hoje no Canal Brasil, às 20h, no programa É Tudo Verdade, para debater o .doc “Utopia Distopia” com o crítico e curador Amir Labaki.

O que essa sessão Julia Ducournau + John Carpenter pode simbolizar para as reflexões de cinema de gênero?

KLEBER MEDONÇA FILHO: Desde que assisti ao “Titane”, em Cannes, eu lembrei muito do “Christine”, do Carpenter. É claro que eu lembrei também do “Crash”, do Cronenberg. Mas eu penso que o “Christine” talvez seja uma associação menos evidentes. É um grande filme americano e que fala muito sobre a relação que o mundo todo – e os americanos em específico – tem com carros. “Titane” é um filme sobre a relação de corpo com a máquina. É um prazer muito grande da cinefilia associar filmes. Quando você faz isso programando uma sala, eu sinto que a curadoria se torna muito atraente. É importante uma sala ter um ponto de vista, ter uma linha de juntar filmes e eu penso que é um é uma união muito boa a de “Titane” e “Christine”, que são filmes separados por 38 anos. Tem muita gente da geração recente que não conhece o “Christine”. Eu acho que trazer uma cópia de fora, com toda a qualidade de imagem e de som da Sony e da Columbia, e poder exibi-la numa tela grande é muito bom. Lembrando sempre que a programação do IMS é em São Paulo e no Rio. A sala fica na Paulista e, no Rio, na Gávea.

Qual é o desenho atual do cinema do IMS, pós pandemia?

KLEBER MEDONÇA FILHO: As duas salas do IMS estão religando os motores. Foram dois anos de salas fechadas com a pandemia. A gente voltou agora em abril e estamos retomando uma programação que segue os parâmetros que já seguíamos, ou seja, abrindo espaço para o cinema brasileiro que a gente defende. Tem cinema contemporâneo estrangeiro, que a gente defende também. E, como sempre, a gente segue exibindo material de arquivo e clássicos, além de abrir espaço para mostras que podem vir da nossa própria invenção. Às vezes, a gente recebe mostras que são convidadas ou que são parceiras, como, por exemplo, o É Tudo Verdade. Foi ele que reabriu as salas no início de abril. Mas, agora em maio, temos uma seleção especial de filmes. São 30 filmes, curtas, clipes e longas numa seleção que se chama “Máscaras”. É uma revisão da ideia da máscara no cinema, no audiovisual. É extremamente diversa se você vir a lista de realizadoras e realizadores, de épocas também diferentes do cinema. Há filmes que, talvez, dentro dessa perspectiva da máscara, não eram algo tão claros, e há outros que são bem evidentes, como “O Homem Elefante”, por exemplo. Mas tem o filme que eu acho sensacional do Ivan Cardoso: “O Colírio do Corman Me Deixou Louco”. Tem muita coisa recente e muita coisa antiga. Tem Spike Lee. Tem Anita Rocha da Silveira… É uma mostra que está bem forte e eu gostei muito do trailer feito pelo Mateus Farias, que fez os trailers de vários filmes. Acho que expressa muito bem o que a mostra vai ser. Minha equipe é Thiago Gallego, Lígia Gabarra e Barbara Rangel. Entra agora também a Márcia Vaz.

Existe alguma chance de você fazer um tributo aos dez anos de morte dos diretores Paulo Cezar Saraceni e de Carlos Reichenbach?

KLEBER MEDONÇA FILHO: Você foi no ponto que é uma sempre uma preocupação, inclusive nesse momento pelo qual o cinema brasileiro passou, da crise na Cinemateca Brasileira. Acho que essa situação expôs isso de uma maneira muito forte. O IMS está equipado para exibir todos os formatos. Filme 35 milímetros de alta qualidade, arquivos digitais, DVD… mas é sempre um desafio encontrar materiais de boa qualidade técnica do cinema brasileiro. O Canal Brasil tem feito um trabalho muito importante ao escanear muita coisa que está desatualizada. embora não sejam ainda restaurações como o cinema brasileiro merece. Uma programação passa obrigatoriamente pela capacidade que o curador tem de encontrar e conseguir cópias. Isso às vezes acontece, mas você as encontra e elas não são exibíveis. Ou são cópias de preservação, que não podem ser exibidas. Eu tenho muita dificuldade de programar um DVD ou uma cópia precária. Mas, às vezes, a gente discute que a programação de uma cópia muito precária, num determinado momento, pode ser o ponto de partida para se poder discutir a preservação. Mas fazer isso sempre me desanima muito. Como realizador, eu sinto que os filmes precisam ser apresentados de uma forma boa e digna. Existem vários produtores e várias produtoras, várias realizadoras e realizadores que não concordam com o fato de o filme passar numa situação técnica ruim. A gente está trabalhando agora numa retrospectiva do Jorge Bodanzky, que está fazendo 80 anos. E essa é sempre uma questão. Mas como ele é tão prolífico, há como se navegar e fazer um recorte bom de muita coisa que ele fez.

