Jean Dujardin revisita ‘Novembro’ sangrento

Rodrigo Fonseca

Gaiato por vocação, aclamado mundialmente depois de ter conquistado o Oscar de Melhor Ator por “O Artista”, em 2012, Jean Dujardin desafia sua própria persona em “Novembre”, um thriller mais preocupado com política do que com adrenalina, exibido na Croisette na segunda, fora de concurso. A direção do campeão de bilheteria Cédric Jimenez (do sucesso “BAC Nord: Sob Pressão”) dá um status de potencial fenômeno comercial a uma narrativa tensa, mas humanista. Dujardin vive Fred, líder de uma célula investigativa da Inteligência Francesa que busca dados sobre os ataques terroristas de 13 de novembro de 2015, em Paris e Saint-Denis. Na ocasião, um grupo extremista executou fuzilamentos em massa, atentados suicidas, explosões e tomada de reféns. Ao todo, ocorreram três explosões separadas e seis tiroteios, incluindo bombardeios perto do Stade de France, no subúrbio ao norte de Saint-Denis. O ataque mais mortal foi no teatro Bataclan, uma boate. Cerca de 130 pessoas morreram, entre elas os sete terroristas que perpetraram os ataques. Em 14 de novembro, o grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante assumiu a responsabilidade pelos ataques. De acordo com o “Wall Street Journal”, a onda de assassinatos foi uma retaliação para o papel das autoridades francesas na intervenção militar na Síria e no Iraque.

“Não havia o interesse em heroicizar a ação das forças policias que investigam o caso, pois, em uma situação dessas, a dramaturgia que mais interessa é o medo do erro”, disse Jimenez ao Estadão. “O foco é o estresse dos investigdores”.

Com seu humor habitual expresso na tiração de sarro com um jornalista que queria falar com ele em Inglês (“Você está no meu país, não esqueça!”), Dujardin ressaltou o quanto gosta de gravitar entre gêneros, indo da franquia chanchadesca Agente OSS117 a thrillers secos como “A Conexão Francesa” e este novo longa de Jimenez. “Não represento heróis e, sim, pessoas”, disse Dujardin ao P de Pop.

Em outra latitude da Croisette, na mostra Un Certain Regard, “The Stranger”, de Thomas M. Wright (Austrália), vem atraindo elogios. Lealdade, viga central das amizades, cheia de devires de honra quando aplicada ao universo masculino, é o vetor de empuxo deste thriller lento, a passos de cágado, mas de um domínio singular da engenharia sonora. Sean Harris faísca em cena no papel de Teague, um silencioso criminoso com o passado enevoado. Ao conhecer um sujeito igualmente taciturno e de índole similar num voo, Mark (vivido por um Joel Edgerton com ares de Capitão Caverna), Teague terá de enfrentar suas falhas d’outrora.

Cannes segue até o dia 28.