Jason Statham eleva a temperatura da ‘Tela Quente’

Rodrigo Fonseca

Preparando-se para voltar aos cinemas ao lado de Dwayne The Rock Johnson em “Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw”, que estreia em agosto, o inglês Jason Statham promete inflamar a “Tela Quente” nesta segunda-feira com a escalação de “Assassino a preço fixo 2” (“Mechanic: Resurrection”) como atração desta noite na Rede Globo. A transmissão começa lá pelas 22h40, com um mimo para o telespectador: o desempenho sempre impecável de Armando Tiraboschi, um dos maiores atores da dublagem nacional, emprestando o gogó (e o talento) a Statham. No elenco de vozes de SP, hoje ele é um ás que vira o jogo de qualquer filme dublado pra melhor. E sua inteligência cênica ajuda a vasculhar camadas que o astro britânico constrói ao erigir a figura do matador Arthur Bishop, um personagem herdado de Charles Bronson. Foi o ferrabrás por trás de “Desejo de matar” quem fez o “The Mechanic” original, de 1972. Em 2011, veio um remake com Jason, que faturou US$ 76 milhões. A parte dois, de 2016, fez ainda mais sucesso: custou US$ 40 milhões e arrecadou US$ 125 milhões. Nela, Bishop (Statham) precisa abrir mão de sua aposentadoria para salvar a mulher de sua vida (Jessica Alba). A paz que havia almejado é fraturada e ele é obrigado a matar de novo.

Em 2018, Statham protagonizou o fenômeno “Megatubarão”, que faturou meio bilhão de dólares. Seu cacife está nas alturas.