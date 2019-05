Inédito de Tarantino vai concorrer em Cannes

Rodrigo Fonseca

E enfim Quentin Tarantino vai conseguir exibir seu esperadíssimo “Once Upon a Time in Hollywood” em Cannes, na disputa pela Palma de Ouro de 2019, agendada de 14 de 25 de maio. A direção artística do festival francês anunciou na manhã desta quinta, 2 de maio, que o novo longa-metragem do realizador americano – definido como uma carta de amor ao cinema americano dos anos 1960 e previsto para estrear em julho – vai ser exibido em competição, e em projeção 35mm. Tarantino terminou a montagem a tempo do evento, contrariando os boatos de que estaria fora do páreo, longo nesta edição, a de número 72, em que celebra os 25 anos da vitória de “Pulp fiction – Tempo de violência” (1994) por lá. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt são seus protagonistas: numa narrativa ambientada em 1969, o primeiro vive um candidato a astro que só funciona na Europa, enquanto o segundo encarna seu dublê. Margot Robbie, a eterna Arlequina, hoje no ápice do talento e da fama, pode roubar a cena deles ao viver a modelo e atriz Sharon Tate, que foi assassinada pela seita de Charles Mason naquela data. Al Pacino e Kurt Russell estão no elenco. Por aqui, seu título ficou “Era uma vez em Hollywood” e sua estreia está marcada para 15 de agosto, estreando na América dia 26 de julho.

Mais um reforço para a competição: “Mektoube, My Love: Intermezzo”, do polêmico diretor tunisiano Abdelatiff Kechiche (ganhador da Palma de 2013 com “Azul É A Cor Mais Quente”). O filme é a sequência para um díptico iniciado em 2017, no Festival de Veneza, centrado na juventude do Mediterrâneo dos anos 1990. Erotismo é sua marca. Val lembrar que Kechiche e Tarantino terão como concorrentes duas produções com o Brasil em seu DNA e seu cenário: “Bacurau”, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, e “Il Traditore” (“O traidor” por aqui), do artesão italiano Marco Bellocchio, com Maria Fernanda Cândido e Luciano Quirino no elenco.

Nas Séances de Minuit (as famosas Midnight Scrrenings), Gaspar Noé ataca de “Lux Aeterna”, com Béatrice Dalle e Charlotte Gainsbourg numa narrativa de 50 minutos sobre bruxas. Para a Un Certain Regard, onde Karim Aïnouz vai lançar “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, há um par de novos longas-metragens para ser julgado por Nadine Labaki e sua equipe. Foram adicionados a animação “La famosa invasione degli orsi”, dirigido pelo quadrinista Lorenzo Mattotti, da Itália, e o drama com foco na sororidade feminina “Odnazhdy v Trubchevske”, de Larissa Sadilova, da Rússia.

Presidente do júri da Palma de 2019, o realizador mexicano Alejandro González Iñárritu (de “Birdman”) vai aplaudir seu muso, o ator Gael García Bernal, na nova experiência dele como diretor, “Chicuarotes”, sobre a adolescência em seu país. Vai ter ainda, em projeção especial, o mestre chileno dos documentários, Patricio Guzmán, com “La Cordillera De Los Sueños”. Produzido por DiCaprio, o novo filme de Leila Conners, o .doc “Ice on Fire”, marca a volta da equipe de “The 11th hour” (2007) ao estudo das crises climáticas do planeta.

Por fim, tem coisa nova do badalado Dan Krauss, que está sacudindo o Festival de Tribeca, em NY, com “The Kill Team”, sobre crimes de guerra no Afeganistão. Em “Ward 5B”, o cineasta documenta o avanço da AIDS nos EUA dos anos 1980.

Cannes promete mais atrações até meados da semana que vem.