HQs autorais: ‘nona arte’ em reflexão

RODRIGO FONSECA

Aberta historicamente às artes plásticas, ao teatro e ao cinema (representado atualmente por uma mostra de Domingos Oliveira), a Caixa Cultural do Rio de Janeiro vai buscar nas HQs um sopro de renovação com o ciclo “Panorama Nona Arte 2019 – Quadrinhos impossíveis”, que começa nesta terça-feira, inflamado pela nitroglicerina colorida (e também PB) de alguns áses do cartum, do balãozinho e da contracultura gráfica no país. Organizadas sob a curadoria de Mariana Moysés, Weaver Lima e Fábio Zimbres, as atividades – que vão das 14h às 20h, com entrada 0800 – começam com uma oficina da dupla Iuri Cases e Germano Patel: Quadrinhos Independentes: da concepção à impressão”. Entre os debatedores convidados, estão Sirlene Barbosa, Ota, Paula Puiupo, Allan Sieber, Aline Lemos, André Dahmer e outras estrelas da resistência autoral na edição e na produção de narrativas quadrinizadas.

“Percebo muita gente triste, angustiada e com medo, principalmente entre gays, pobres e jovens. O país todo está muito adoecido pelo ódio e desinformação. Também é um momento político e econômico muito duro para todos. Brinco que somente cartunistas são felizes no Brasil, mas também sou dominado pela tristeza e angústia às vezes”, alerta André Ahamer, ao P de Pop. “Meu trabalho é uma tentativa de amenizar um pouquinho o sofrimento atual. Meu e dos outros”.

PROGRAMAÇÃO DE DEBATES:

Dia 14, quinta-feira

Horário: 14:00 às 15:45

Debate 1: Je suis le Meme, com Daniel Lafayette (RJ) e Arnaldo Branco (RJ)

Criando para redes sociais: dois autores conhecidos pela produção para a web discutem as idiossincrasias desse meio, como fazer graça nas redes e sobreviver a isso.

Horário: 16:00 às 17:45

Debate 2: Voadores não identificados, com Diego Gerlach (RS) e Paula Puiupo (SP)

Novas experiências em quadrinhos: uma nova geração de quadrinistas busca explorar os quadrinhos de uma maneira pessoal revitalizando convenções e inventando maneiras de falar do mundo atual.

Horário: 18:00 – 20:00

Debate 3: OTA: Essa é a sua vida com OTA (RJ) e Ana Simonaci (RJ)

Vida e obra do quadrinista e editor Otacílio d’Assunção, o OTA.

Dia 15, sexta-feira

Horário: 14:00 – 15:45

Debate 4: Quadrinhos em revista, com Dani Utescher (SP) e André Dahmer (RJ)

Um panorama da produção nacional através de dois projetos de publicação em quadrinhos: Coleção Ugritos e Revista Expressa.

Horário: 16:00 – 17:45

Debate 5: Não ficção, com Allan Sieber (RS/RJ), Sirlene Barbosa e João Pinheiro (SP)

Aventura, ficção e humor já são bastante reconhecidos como ingredientes das histórias em quadrinhos, mas outra produção, baseada em fatos reais e histórias pessoais, ganha cada vez mais destaque.

Horário: 18:00 – 20:00

Debate 6: Brasil nos quadrinhos, com Aline Lemos (BH) e André Toral (SP)

Quadrinhos que apresentam aspectos da cultura brasileira se utilizando de referências históricas e geográficas para revelar as particularidades de um país marcado pela diversidade.

p.s.: Eletrizante, “O relatório” (“The report”) é “O” filme imperdível do momento nos cinemas brasileiros, não só pela atuação majestosa de Adam Driver, mas também pela acuidade com que disseca os crimes de guerra dos EUA.