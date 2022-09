Horizontes Latinos viajam até ‘1976’

RODRIGO FONSECA

Exuberante em sua reconstituição histórica, “1976”, dirigido pela atriz Manuela Martelli como uma recriação afetiva (de alerta) das brutalidades do regime ditatorial chileno, saiu aclamado de Cannes e travou uma ponte com o Festival de San Sebastián, no norte da Espanha, cuja 70ª edição começa no dia 16. O longa vai estar em concurso na seleção competitiva Horizontes Latinos, na qual o Brasil tenta a sorte com “Carvão”, de Carolina Markowicz.

É impossível não pensar no argentino “A História Oficial” (Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1986) diante do mergulho que seu hermano de América do Sul, “1976”, dá nas águas pantanosas do ciclo ditatorial latino das décadas de 1970 e 80. Sua estreia mundial ocorreu na Quinzena de Realizadores do 75º Festival de Cannes. Foi um dos melhores longas de todo o evento francês em 2022. Manuela Martelli, que desponta agora como realizadora, foi vista em “Machuca” (2004), atuando e iluminado a tela. O olhar dela, em seu próprio longa, é de um existencialismo arrebatador. Na trama, uma mulher de classe média alta, Carmen (Aline Kuppenheim), tenta satisfazer o pedido de um amigo leal, o padre Sanchez (Hugo Medina), que recorre a ela atrás de proteção para um jovem ferido no garrote de Pinochet. O tal rapaz, Elias (Nicolás Sepúlveda), foi baleado e requer cuidados. Ela sonhava em integrar a Cruz Vermelha, mas não teve essa chance por conta do interdito de seu pai machista. Mas, na situação que se desenha diante dela, Carmen tem a chance de ser cuidadora de uma alma alquebrada pela violência política de um Estado que foi agrilhoado a um processo ditatorial. Na relação com Elias, ela vai desbravar uma outra realidade chilena. E nos leva consigo.

“A maior parte das investigações históricas lida com grandes acontecimentos e, quase sempre, com eventos ligados a figuras masculinas. Eu escolhi falar de uma data que coincide com a morte da minha avó sob uma perspectiva feminina”, disse Manuela ao Estadão em Cannes. “É um esforço de olhar um ano sob a mirada de uma mulher anônima. Tudo aqui parte de uma vontade de saber como é que se filtra o peso do espaço público, sob o horror de uma ditadura, no espaço privado”.

Outro achado hispânico que estará em San Sebastián, também nos Horizontes Latinos, é “Tengo Sueños Eléctricos”, de Valentina Maurel. Um dos filmes mais badalados da edição nº 75 de Locarno, com CEP na Costa Rica, concentra-se na reestruturação afetiva de uma família, após uma separação, com foco no processo de amadurecimento de uma adolescente criada num ambiente artístico. Eva (Daniela Marín Navarro) e seu gato são amigos inseparáveis que passam por problemas depois que a mãe decide expulsar o felino de seu lar. A saída par a menina é viver com o pai: um tradutor e aspirante a poeta (Reinaldo Amien Gutiérrez) que não parece muito disposto a crescer, mas ama a filha sobre todas as coisas. A fotografia de Nicolás Wong Diaz é um assombro, em sua habilidade de dialogar com códigos do realismo. Ganhou os prêmios de Melhor Direção, Atriz (Daniela) e Ator (Reinaldo).

Já está definido o júri da competição oficial de Festival de San Sebastián deste ano. Ele será presidido pela atriz americana Glenn Close, reunindo cineastas (a francesa Antoinette Boulat e o islandês Hlynur Pálmason); o produtor argentino Matías Mosteirín; o artista visual e realizador do Lesoto Lemohang Jeremiah Mosese; e a escritora Rosa Montero. Junta-se a esse grupo Tea Lindeburg, cineasta dinamarquesa que recebeu o prêmio de Melhor Direção do evento espanhol em 2021.

Para sua abertura, San Sebastián conta com o thriller carcerário “Modelo 77”, de Alberto Rodríguez. No encerramento será exibido “Marlowe”, de Neil Jordan. Concorrem filmes novos de Sebastián Lelio, Hong Sangsoo, Laura Mora, Christophe Honoré e Ulrich Seidl.

p.s.: O bailarino e coreógrafo italiano/israelense Andrea Costanzo Martini está no Rio de Janeiro para a realização de uma série de atividades no Câmbio Festival, projeto de programação artística e articulação entre criadores de diferentes países, que ocupa a Sede da Cia dos Atores, na Lapa. O artista, que ministra uma residência na cidade, vai apresentar o resultado desse trabalho em conjunto, no dia 10 de setembro. Na mesma data, haverá a apresentação-solo do espetáculo “Trop”. No dia seguinte, 11 de setembro, será ministrada uma aula aberta com inscrições abertas até 7 de setembro pelo email cambio@oz.art.br. Com curadoria e produção de Cesar Augusto e Jonas Klabin, o Câmbio Festival volta a realizar edição presencial, depois de atividades virtuais em 2020 e 2021, em meio à pandemia.

p.s.2: Tem “TEMPORADA” (2018), de André Novais Oliveira, na Netflix. Revelado ao mundo no Festival de Locarno, este painel de reinvenções afetivas no cotidiano das Gerais virou uma espécie de estandarte do novíssimo cinema mineiro, que tem na produtora Filmes de Plástico um de seus polos mais exuberantes. Grace Passô ganhou o troféu Candango de Melhor Atriz por seu desempenho no longa, como a agente de saúde Juliana. Para assumir um emprego como funcionária de saneamento público, Juliana se muda para Contagem. Enquanto conhece pessoas e descobre novos horizontes, ela tenta superar seu passado e um abandono. A Filmes de Plástico acaba de ser escolhida pra representar o Brasil no Oscar, com “Marte Um”, de Gabriel Martins.