Hong Sangsoo nas telas do Rio

Rodrigo Fonseca

Não se sai incólume de “Walk Up”, um estudo sobre as (des)conexões afetivas dos dias de hoje estruturada pelo mestre sul-coreano Hong Sangsoo pela ótica da paternidade. Passa neste Festival do Rio na quarta, às 21h30, no Kinoplex São Luiz, com repeteco no domingo às 19h, no Estação NET Botafogo. É o trabalho mais recente dessa usina viva de fazer filmes, que foi visto faz pouco no circuito carioca com o dulcíssimo “Encontros” (“Introduction”). O título que traz sua obra para a maratona cinéfila carioca disputou a Concha de Ouro no 70º Festival de São Sebastián, na norte da Espanha. Ele estava sempre passeando pelo boulevard da cidade espanhola de mãozinha dada com sua mulher e habitual parceira, a atriz Kim Minhee.

“Li muitos autores, como Hemingway, que deram uma voz à condição existencial, mas venho de uma relação cinéfila com filmes em preto e branco que me ajudaram a entender a linguagem audiovisual e constuir uma maneira de filmar muito simples, barata, mas sincera”, disse Hong ao Estadão em San Sebastián.

Em “Walk Up”, o cineasta de 61 anos dá voz a uma espécie de alter ego, um diretor já cinquentão, vivido por um inspirado Kown Haye-hyo, em busca de ajustar as contas afetivas com a filha que não vê há anos. Juntos, eles visitam um edifício que pertence a uma designer de interiores. É uma bamba do design, que leva a moça e o pai para conferir as renovações que fez no prédio. Os três vão para os quartos de cada andar para dar uma vista de olhos no ambiente. A narrativa vai, então, subir um andar de cada vez.

Em fevereiro, ele recebeu o Grande Prêmio do Júri da 72ª Berlinale, por “The Novelist’s Film”. Ao mesmo tempo, conquistou uma contracapa da revista “Cahiers du Cinéma”, uma bíblia pra cultura, estampando o cartaz de “Encontros” (“Introduction”). Deram a ele três páginas ao longa-metragem, também exibido no Festival de Berlim, só que em 2021. Esse drama sobre jovens em busca de um sentido pro futuro foi laureado na Alemanha com o Prêmio de Melhor Roteiro, levando um Urso de Ouro pra Coreia do Sul. É válido lembrar que o mesmo evento, em 2020, deu a ele o Prêmio de Melhor Direção por “A Mulher Que Fugiu” (“The Woman Who Ran”), já lançado no Brasil.

“Tenho dificuldade em responder questões generalistas, que se pautam em conceitos e, não, em circunstâncias, situações específicas. Eu sou circunstancial. Uso o zoom da câmera para reproduzir uma sensação de me aproximar desses seres, de interagir com eles”, disse Sangssoo ao Estadão, em Berlim, onde vai sempre, prestigiado pelo culto em torno de longas como “Você e os Seus” (Melhor Direção em San Sebastián, em 2016) e “A Visitante Francesa” (2012). “Trivialidades da vida, como um poleiro de galinhas, agarram minha atenção. E eu uso títulos que, por vezes, não têm uma justificativa na trama. Mas eles fazem as pessoas pensarem. E é pra isso que eu filmo”.

Em seus longas, pessoas se encontram, bebem e falam sem parar sobre coisas simples da vida. E, de simplicidade em simplicidade, ele monta uma espécie de Comédia Humana a partir dos nossos sentimentos mais alquebrados. Há outro fator de atração, cada vez mais ausente nas telas, dada a patrulha da correção política: o cigarro. Fuma-se muito ao longo de seu trabalho. A cada baforada surge um desabafo, um elogio, uma sequela de uma solidão que parece não caber no peito.

Classificado por alguns como mestre e por alguns como um repetidor de rizomas, que faz equações matemáticas e não filmes, Sangsoo confirmou a fase de bonança de seu país nas telas, em 2020, vinte dias depois de a Coreia do Sul ter levado quatro Oscars para casa, apoiado na engenharia narrativa de Bong Joon-Ho e seu “Parasita”. Em “A Mulher Que Fugiu”, uma história construída nos trópicos de uma trivialidade aparente garantiu o Prêmio de Direção ao sexagenário cineasta. Prêmio que o realizador recebeu das mãos do pernambucano Kleber Mendonça Filho, diretor de “Bacurau”. O brasileiro integrava o time de jurados presidido pelo ator inglês Jeremy Irons. Kleber usou o adjetivo “o grande” para se definir ao realizador coreano, cuja carreira começou em 1996, com “O Dia Em Que o Porco Caiu no Poço”. Este ano, a MUBI incluiu em seu catálogo dois longas dele: “Certo Agora, Errado Antes” (Leopardo de Ouro em Locarno, em 2015) e “Na Praia à Noite Sozinha”, com o qual Kim Minhee, saiu laureada da Berlinale 2017, com o Urso prateado de Melhor Interpretação.

O 24. Festival do Rio termina neste domingo, com a entrega do troféu Redentor aos curtas e longas em disputa na Première Brasil 2022. Veio de lá o filme mais bem comentado de todo o evento: “Pérola”, de Murilo Benício, com Drica Moraes nas raias do esplendor, numa versão agridoce da peça de Mauro Rasi dos anos 1990. Na seara de filmes estrangeiros, o evento anda embatucado com “Os Banshees de Inisherin”, de Martin McDonagh, que saiu de Veneza com a Copa Volpi de Melhor Ator (dada a um magistral Colin Farrell) e o Prêmio de Melhor Roteiro.