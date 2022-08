Heat 2: Michael Mann tá em cartaz nas livrarias

RODRIGO FONSECA

Na madrugada desta segunda, à 1h30, a TV Globo vai exibir um cult dos anos 1990, “O Último dos Moicanos” (1992), com Daniel Day-Lewis, cuja direção é assinada pelo atual darling das livrarias (e da Amazon) nos EUA: Michael Mann. Há poucas semanas, ele e a escritora Meg Gardiner, vencedora do Prêmio Edgar, mobilizam o mercado literário americano com “Heat 2: A Novel” (editora William Morrow & Company), uma retomada do universo retratado num dos maiores cults do cineasta: “Fogo Contra Fogo” (1995). Em junho, em Nova York, uma cópia restaurada em 4K do longa foi projetada no Festival de Tribeca. Essa versão ainda não chegou por aqui, mas, ainda assim, é possível conferir a produção de US$ 60 milhões na Amazon Prime brasileira. Suas sequências de ação, vertiginosas, marcaram época. Sua bilheteria beirou US$ 187 milhões. Em sua sua estreia, há 27 anos, o filme marcou o primeiro encontro de Pacino e De Niro EM CENA, uma vez que os dois estiveram em “O Poderoso Chefão II”, mas sem contracenarem, visto que seus personagens aparecem em épocas distintas. Em 2008, eles fizeram, juntos, “As Duas Faces da Lei”, e, em 2019, “O Irlandês”.

Sob a direção de Mann, De Niro é o ladrão de carros-fortes Neil McCauley, que lidera uma gangue especializada em assaltos mirabolantes, com armamento pesado, usando máscaras de hóquei. Pacino é Vincent Hanna, um dedicado policial, cuja vida pessoal está em frangalhos, empenhado em capturar McCauley. Mas um código de honra inusitado vai nascer entre eles, no momento em que Hanna tenta ajudar sua enteada (Natalie Portman) e que Neil engata um romance com uma especialista em artes plásticas, Eady (Ay Brenneman).

Ao longo de 480 páginas, o livro, que bomba agora nas vendas, sob os elogios de um bamba da prosa como James Patterson (“Já estou a citar linhas de ‘Heat 2’ aos meus amigos escritores, sem vergonha, dizendo que as linhas são minhas”, escreveu), começa do ponto em que “Fogo Contra Fogo” termina nas telas. Vai e volta no tempo, até os anos 1980, retratando a origem de seus dois protagonistas. Um dia após a resolução da trama do longa, o ladrão Chris (interpretado por Val Kilmer no filme) está escondido em Koreatown, ferido, delirante, a tentar desesperadamente fugir de LA. A caçá-lo está o detective da LAPD Vincent Hanna (Al Pacino). Horas antes, Hanna deteve McCauley. Agora, Hanna está determinada a capturar (ou matar) Chris, que é o último sobrevivente da tripulação de McCauley, antes de ele sair da cidade.

Ao retratar o passado, indo até 1988, McCauley, Chris e a sua gangue estão na fronteira entre os EUA e o México, emplacando um roubo atrás do outro. Por outro lado, Hanna segue sua vocação de homem da lei, em perseguição a criminosos violentos. O que lemos é uma trama que se candidata a clássico na literatura, numa intertextualidade com o cinema.

Mann está filmando agora “Ferrari”, com Gabriel Leone no elenco.