Gustavo Gelmini abre a ‘Casa’ pra Cronenberg

RODRIGO FONSECA

Contestando paradigmas burgueses, na defesa da vulnerabilidade consciente como um lugar de descoberta (e não mais de perigo), o cineasta e coreógrafo Gustavo Gelmini pediu licença a um de seus divos das telas – o canadense David Cronenberg – para assumir o corpo como lar de verdade inauditas. E, ao fazê-lo, promove, na dança, uma autopsia em corpo vivo das hipocrisias sociais cariocas. Tijucano, recém-chegado de um mestrado na Paris VIII, o diretor de espetáculos como “Fauno” e “Falta” troca o “f” das fake news cotidianas pelo “c” de coragem em “Casa”. É uma jira de investigações sobre o movimento que estreia nesta sexta, no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro (R. José Higino, 115). Seu aríete para empurrar a mesmice e a inércia pra longe é a sagacidade do bailarino Paulo Marques. No palco a brilhar, desenhando-se na luz nietzschiana de José Geraldo Furtado, sob a batuta de Gelmini, Marques se entrega a um ritual de reverência aos espíritos do pertencimento. E o faz cheio de som e de fúria, com Cronenberg, um dos oráculos de seu diretor, reverberando nos atabaques intelectuais. Atabaques que calçam esse ensaio sobre o que preenche as lacunas da existência. Essa experiência segue em cartaz de 2 a 25 de setembro, às 18h. Na entrevista a seguir, Gelmini se lambuza no horror venéreo de Cronenberg (vide “A Mosca” e “Crimes do Futuro”) para dimensionar a medida do organismo como lugar de saber.

Qual é a noção de movimento que você busca nesse espetáculo? Qual é a noção de pertença e de ausência?

Gustavo Gelmini: Eu busco um movimento único de um corpo. E, dessa individualidade, busco o encontro com a corporeidade que é de todos nós, do coletivo. Somos muitos, somos diferentes, mas somos um coletivo. Busco o olhar para a diferença que parte deste vocabulário bem específico de um bailarino maduro, que remete ao clássico, mas não no lugar da virtuose, e, sim, da memória que ele carrega e compartilha conosco no momento presente. Um ritual de sensibilização pela diferença. Esse ritual então é compartilhado nessa casa teatro e nessa casa corpo, entre as pulsões da representação de cada gesto, mas também do que existe entre eles, o espaço vazio (do corpo e do teatro) que é preenchido de afeto, de espera e, principalmente, de escuta de si.

Que vetores filosóficos regem a sua relação de gesto com o Paulo Marques em cena?

Gustavo Gelmini: Sem dúvida, busco aquilo que Bergson fala a respeito, justamente, deste tal “tempo entre”. Entre uma badalada de sinos existem os sons que nos fazem lembrar de algo que ficou na memória de cada um de nós, mas também existe o tempo entre uma badalada e outra, e este tempo também afeta. Ele afeta para além da representação. Seria um tempo suspenso e repleto de presença. Um tempo que emociona sem sabermos exatamente o porquê, pois ele vibra dentro de nós quando estamos já repletos de representações e nos deparamos com a espera.

Qual é a relação entre o seu olhar documental e o seu olhar de coreógrafo?

Gustavo Gelmini: Eu costumo dizer, por exemplo, que o cinema documental e a escuta de um corpo são algo muito próximos. Existe ali também um ser com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, mas, diferentemente do cinema ficcional tradicional, a narrativa documental nos permite a vulnerabilidade de não ter controle e se entregar ao tempo das coisas, ao tempo do outro, e, nessa troca, algo acontece. É a vida acontecendo ali na sua frente, em forma de experiência, em forma de acontecimento.

