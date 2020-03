‘Gigantes de Aço’: carcajus mecânicos na TV

Rodrigo Fonseca

Como o Brasil não pode (e nem deve) sair de casa, por conta do coronavírus, as TVs têm caprichado na programação de filmes nas mais variadas faixas de horário, incluindo a boa e infalível “Sessão da Tarde”, que, às 15h desta sexta, vai nos deleitar com “Real Steel”, êxito de bilheteria de 2011. Batizado em português de “Gigantes de Aço”, esta produção Walt Disney Co., batizada no conto “Steel”, de Richard Matheson (1926-2013), custou US$ 110 milhões, mas faturou US$ 299 milhões, tendo ainda concorrido ao Oscar de efeitos visuais. Responsável pela série “Stranger Things” e por longas-metragens como “Uma Noite no Museu” (2006), Shawn Levy assina a direção desta aventura futurista, que se apoia no carisma de Hugh Jackman. Na trama, o eterno Wolverine, dublado majestosamente por Hércules Franco, interpreta (bem à beça) Kenton, um pugilista fracassado que se reinventa no ramo de box entre robôs. Ele tem a chance de treinar um construto mecânico talhado para a vitória, com gana de Rocky Balboa. Mas o treinamento exige de Kenton cuidado com o filho que não assumiu, Max (Dakota Goyo), aprendendo a ser pai. As sequências de luta esbanjam adrenalina. Em paralelo a seu destaque na TV aberta, Jackman vai brilhar também no cabo, à frente de “Bad Education”, que vai estrear na HBO, narrando a história real de Frank Tassone, superintendente de colégios que cometeu uma fraude escolar nos EUA, no início dos anos 2000.

p.s.: Com o congelamento do circuito exibidor, o ótimo “Bloodshot”, com Vin Diesel, não teve chance de cumprir sua carreira regulamentar nas telas. Mas, a partir do dia 27 de março, o consumidor brasileiro encontrará o filme para compra nas plataformas digitais Apple TV, Google Play, Playstation Store e Microsoft Filmes & TV. Essa medida já foi tomada também nos Estados Unidos. Todas as outras datas internacionais de lançamento serão oficializadas em breve, de acordo com as considerações de cada território sobre os impactos da COVID-19. Jorge Lucas dubla Diesel, que encarna (com galhardia) a saga de Ray Garrison, militar que teve seu corpo reconfigurado com a aplicação de nanotecnologia, tornando-se mais forte, mais rápido e capaz de se regenerar.



