Garimpo do Real no menu do É Tudo Verdade 2021

RODRIGO FONSECA

Mais importante vitrine do documentário mundial nas Américas, o festival É Tudo Verdade vai iniciar sua 26ª edição no dia 8 de abril, indo até o dia 18 do mês que vem, com 69 títulos de 23 países, começando por uma animação egressa de Sundance com prêmios por sua potência narrativa: “Fuga” (“Flee”). Dirigido por Jonas Poher Rasmussen, a produção tem foco na luta de um intelectual afegão com segredos de seu passado, às vésperas de celebrar um romance e seu sucesso acadêmico. Para o encerramento, a maratona comandada pelo crítico e curador Amir Labaki escolheu um estudo sobre os povos originários desta pátria, que representou o Brasil na Berlinale, no início deste mês: “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi, com roteiro do xamã Davi Kopenawa Yanomami. É um estudo sobre as tormentas que cercam as populações indígenas a partir de disputas de terras. Labaki convocou algumas das mais inquietas vozes da não ficção em seu país para concorrer, marcando a volta de Anna Muylaert (de “Que Horas Ela Volta?”) às telas, depois de um hiato de cinco anos, tendo ainda no pacote inéditos de Eryk Rocha, Lô Politi e Joel Pizzini. Em eventos paralelos, o ETV vai celebrar o centenário de Chris Marker (1921-2012), realizador de “Sem Sol” (1983), e fazer uma mostra dos documentários de Ruy Guerra, como “Os Comprometidos – Actas de um processo de descolonização” (1984) e “Mueda: Memória e Massacre” (1979/80). Haverá ainda a seção Caetano.Doc, reunindo filmes ligados pelo lirismo do cantor Caetano Veloso.

“Uma das coisas mais interessante no cinema contemporâneo é a porosidade entre os gêneros e a utilização da animação no documentário tem essa marca”, disse Labaki em resposta ao P de Pop acerca da seleção de “Fuga” para inaugurar a programação.

Confira a seguir os títulos em concurso no É Tudo Verdade:

COMPETIÇÃO BRASILEIRA:

Longas e médias-metragens:

“Alvorada”, de Anna Muylaert e Lô Politi

“Os Arrependidos”, de Armando Antenore e Ricardo Calil

“Dois Tempos”, de Pablo Francischelli

“Edna”, de Eryk Rocha.

“Máquina do Desejo – Os 60 Anos do Teatro Oficina”, de Lucas Weglinski e Joaquim Castro

“Paulo César Pinheiro – Letra e Alma”, de Cleisson Vidal e Andrea Prates

“Zimbra”, de Joel Pizzini

Curtas- metragens:

“Cartas de Brasília”, de Larissa Leite

“Coleção Preciosa”, de Rayssa Fernandes Coelho e Filipe Gama

“João por Inez”, de Bebeto Abrantes

“O Karaokê de Isadora”, de Thiago B. Mendonça

“Review”, de Tyrell Spencer

“Sem Título #7 Rara”, de Carlos Adriano

“Ser Feliz no Vão”, de Lucas H. Rossi dos Santos

“A Vida que eu Sonhava Ter”, de Eliane Scardovelli Pereira

“Yãokwa: Imagem e Memória”, de Vincent Carelli, Rita Carelli

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL:

Longas e médias-metragens:

“9 Dias em Raqqa” (9 Jours A Raqqa/ 9 Days in Raqqa), de Xavier de Lauzanne

“Eu e o Líder da Seita” (Aganai/ Me and the Cult Leader – A Modern Report on the Banality of Evil), de Atsushi Sakahara

“Glória à Rainha” (Glory to the Queen), de Tatia Skhirtladze

“Gorbachev.Céu” (Gorbachev.Heaven), de Vitaly Mansky

“História de um Olhar” (Histoire d’un Regard/ Looking for Gilles Caron), de Mariana Otero

“Leonie, Atriz e Espiã” (Leonie, Actrice en Spionne/ Leonie, Actress and Spy), de Annette Apon

“Mil Cortes” (A Thousand Cuts), de Ramona S. Diaz

“MLK/FBI” (MLK/FBI), de Sam Pollard

“Paraíso” (Paradise), de Sérgio Tréfaut

“Presidente” (President), de Camilla Nielsson

“Sob Total Controle” (Totally Under Control), de Alex Gibney, Ophelia Harutyunyan e Suzanne Hillinger

“Vicenta” (Vicenta), de Dario Doria

Curtas- metragens:

“Uma Cidade e uma Mulher” (Une Ville Et Une Femme/ A City and a Woman), de Nicolas Khoury

“E14 (E14)”, de Peiman Zekavat

“A Montanha Lembra?” (Puede Una Montaña Recordar/ Can a mountain recall?), de Delfina Carlota Vazquez

“Um Pai que Você Nunca Teve” (Dad You’ve Never Had), de Dominika Lapka

“Num Piscar de Olhos” (In the Blink of an Eye/ In Ictu Oculi), de Jorge Moneo Quintana

“Projetando a Utopia” (Tracing Utopia), de Catarina de Sousa & Nick Tyson

“Quando o Mar Manda uma Floresta” (当海里长出森林 / When the Sea Sends Forth a Forest), de Guangli Liu

“Sequência de Lacunas sem Nome” (Untitled Sequence of Gaps), de Vika Kirchenbauer

“Terapia Deepfake” (Deepfake Therapy), de Roshan Nejal