Gancho para Spielberg nos canais Globo

RODRIGO FONSECA

Sábado vai ter “Hook – A Volta do Capitão Gancho” (1991) na Rede Globo, com a boa e velha dublagem da Herbert Richers, com Garcia Junior cedendo a voz a Robin Williams, matando as saudades dos fãs do longa-metragem e abrindo pontes da audiência do “É De Casa”, da novela “Pantanal” e de outras pérolas da TV aberta para a obra de Steven Allan Spielberg. Ele está nos finalmentes de seu novo e personalíssimo filme, “The Fablemans”, autobiografia disfarçada de painel da América. O lançamento deve ocorrer em dezembro, quando ele completa 76 anos. O Plim-Plim anda bastante atento a seus feitos e incluiu alguns de seus mais potentes cults na grade do Globoplay, incluindo “Minority Report – A Nova Lei” (2002), que está completando 20 anos, e “E.T. – O Extraterrestre”, que comemorou suas quatro décadas em Cannes. Por lá, é possível ver ainda “O Resgate do Soldado Ryan” (1998) – um dos melhores filmes de guerra da História, que deu a Spielberg seu segundo Oscar de Melhor Direção – numa versão brasileira muito bem dublada. O já citado Garcia Júnior, um titã da arte de dublar, cedeu a voz a Tom Hanks, que nos arrebata numa comovente interpretação. A trama se passa nos derradeiros momentos do conflito dos Aliados contra o Eixo. Ao desembarcar na Normandia, no dia 6 de junho de 1944, o Capitão Miller (Hanks) recebe a missão de comandar um grupo do Segundo Batalhão para o resgate do soldado James Ryan (Matt Damon), o caçula de quatro irmãos, dentre os quais três morreram em combate. Por ordens das Forças Armadas dos EUA, o pelotão de Miller precisa procurar Ryan e garantir o seu retorno, com vida, para casa. No elenco, no papel do soldado Caparzo, está um jovem Vin Diesel.

Tem “Saving Private Ryan” também na Netflix, que está exibindo “Tubarão” (1975), assim como o Star +. Já a HBO Max tem “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” (1977) e “Prenda-me Se For Capaz” (2002).

p.s.: Em sua triagem de expressões autorais modernas, o streaming MUBI (www.mubi.com) resgatou “CAMINHO DAS NUVENS” (2003), de Vicente Amorim. Este ensaio poético sobre resistir (em família) deu um merecido reconhecimento ao artesão do cinema de gênero que nos deu “Motorrad” (2017) e “Yakuza Princess” (2021). Amorim parte de um fato real – a viagem pelo Brasil de um clã que cruza o país de bicicleta, atrás de um bom salário – pra extrair atuações comoventes de Claudia Abreu e Wagner Moura.

p.s.2: Homenageado no Festival de Gramado (12 a 19 de agosto) com o troféu Eduardo Abelin, Joel Zito Araújo está na Globoplay com “Filhas do Vento”, de 2004. Tocante, esse melodrama arrancou de Milton Gonçalves um desempenho visceral, coroado com o prêmio de Melhor Ator na Serra Gaúcha, no papel de um pai de família às voltas com as turras de suas filhas. Turras que vão se estender por quatro décadas. Thalma de Freitas e Tais Araújo vivem essa dupla de manas na juventude e Lea Garcia e Ruth de Souza dão vida a elas na idade adulta.