Florianópolis nas telas de Karlovy Vary

Rodrigo Fonseca

Um dos eventos responsáveis pela consagração mundial do Cinema Novo nos anos 1960, o Festival de Kalovy Vary, na República Tcheca, chega à sua 53ª edição este ano, quando será realizado de 29 de junho a 7 de julho, ainda atento à América do Sul, sobretudo ao Brasil, como indica a seleção de Sueño Florianópolis. A direção é da argentina Ana Katz, atriz e diretora conhecida por Minha Amiga do Parque (2015). Aqui ela narra as peripécias de amor de três jovens de Buenos Aires em solo catarinense, na Ilha da Magia. Esta coprodução entre Argentina e Brasil vai entrar o evento em concurso.

Além de um tributo póstumo a Milos Forman (1932-2008), morto em abril, Karlovy Vary prestará homenagem ao diretor americano Barry Levinson (Rain Man), que acaba de dirigir Paterno, com Al Pacino, para a HBO.