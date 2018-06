Filme de artes marciais conquista a França

Rodrigo Fonseca

Há cerca de um ano, um drama de ação, mais puxado pra brutalidade do que pras lágrimas, fez a adrenalina de Cannes subir: A Prayer Before Dawn, aula de boa direção dada pelo francês Jean-Stéphane Sauvaire, que, só agora, alcança o circuito comercial europeu. Na linha “filme de porrada”, a produção estreia na França nesta sexta, precedida de elogios para o realizador, que antes dirigiu o cult Johnny Mad Dog (2008). Este folhetim das artes marciais resgata uma história real, polêmica na Europa, revivida pelo ator Joe Cole, das séries The Hours e Skins. O ótimo Cole assume o papel de Billy Moore, um ex-viciado em drogas da Inglaterra que passa uma temporada em uma das mais violentas prisões da Tailândia e ali aprende a lutar muay thai, tornando-se um campeão. O filme, com cenas de combate arrebatadoras, é baseada nas memorias de Moore, que também atua.