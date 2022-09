Filme de Adão Negro faz ferver o mercado de HQs

Rodrigo Fonseca

Segundo o checklist da edição nº 66 do gibi mensal da Liga da Justiça, a Panini está tirando o esperadíssimo “Adão Negro – A Era das Trevas” do forno este mês, trazendo as grifes autorais de Doug Mahnke e Peter Tomasi em sua equipe criativa. O site da editora fala ainda na vinda de “Adão Negro: Os Arquivos Da Sociedade Da Justiça” – assinado por Bryan Q. Miller, Cavan Scott, Jesus Merino, John Kalisz e Scot Eaton – para outubro, de olho no lançamento do longa “Black Adam”, com Dwayne The Rock Johnson, no dia 20 do mês que vem. Nos EUA, a DC faz uma aposta de peso no personagem com uma nova série de HQs, ilustrada por Rafa Sandoval, com capas de Irvin Rodriguez e texto de Christopher Priest. Nessa saga, os leitores mergulham na cidade de Kahndaq para conhecer os segredos de seu guardião, cuja força faz frente até ao Homem de Aço.

Acerca de “A Era das Trevas”, a trama publicada pela Panini promete sacolejar nervos. Para conseguir parar a fúria sangrenta de vingança de Adão Negro, após o assassinato de sua Rainha Ísis, um grupo de super-heróis roubaram sua magia. Ainda assim, a dor da perda de seus poderes divinos não era nada que se comparasse à morte de sua amada. Mas e se houvesse uma maneira de trazer Ísis de volta à vida? Caçado por vigilantes que um dia chamou de aliados, Adão Negro agora deve usar toda sua astúcia para recuperar sua energia e esmagar seus algozes. É um quadrinho que promete ampliar a fama do anti-herói.

Com um visual parecido com o do Capitão Marvel (alter ego de Billy Batson, mais conhecido por seu grito, “Shazam!”), Adão Negro foi criado por Otto Binder e C. C. Beck, e apareceu pela primeira vez numa HQ da Fawcett Comics, “The Marvel Family”, numa edição do Natal de 1945. Por anos a fio, até Shazam ser incorporado pela DC, nos anos 1970, ganhando até um seriado mequetrefe na TV, o Adão Negro, chamado Teth-Adam, era o antagonista do vigilante do Olimpo. Mas, a partir dos anos 1990, com a contratação de Jerry Ordway pela DC, o terrorista de Kahndaq virou uma espécie de protetor da Terra. Daí o interesse de um astro como Dwayne Johnson por uma figura tão controversa.

Esperado pela indústria do audiovisual como sendo um blockbuster nato, o filme do Adão Negro foi dirigido pelo cineasta catalão Jaume Collet-Serra (de “A Órfã” e de “Desconhecido”) e vai mostrar a saga de um homem escravizado que ganha poderes mágicos similares aos de Shazam e utiliza essa potência para libertar seu povo, ainda que com brutalidade desmedida. Personagens icônicos da Sociedade da Justiça da América estarão no longa, como o Gavião (que será vivido por Aldis Hodge), Esmaga-Átomo (confiado a Noah Centineo) e o Sr. Destino, que pode dar a Pierce Brosnan seu papel mais pop desde sua fase como 007, de 1995 a 2002. Viola Davis vai aparecer no longa retomando a figura de Amanda Waller, a supervisora do Esquadrão Suicida. Mas Pierce tem tudo para roubar a cena até de Dwayne, apoiado na feitiçaria do Elmo de Nabu, o capacete usado por Destino.

É possível conhecer melhor os coadjuvantes de “Adão Negro” no encadernado “Sociedade da Justiça da América por Geoff Johns”, uma pataca de umas mil páginas.