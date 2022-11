Filme da Costa Rica vira um ímã de prêmios

Rodrigo Fonseca

Nos derradeiros momentos da 37ª edição do Festival de Mar Del Plata, no sábado, o júri da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci) – incluindo a jornalista brasileira Elaine Guerini – concedeu o Prêmio da Crítica para “Tengo Sueños Eléctricos”, uma produção da Costa Rica que vem se consagrando como um ímã de prêmios. No domingo, sua realizadora, Valentina Maurel, conquistou o Troféu Alexander de Ouro de Melhor Filme e a láurea de melhor ator, dada a Reinaldo Amien Gutiérrez, no Festival de Thessaloniki, na Grécia. Em setembro, a cineasta ganhou o prêmio principal da mostra Horizontes Latinos, do Festival de San Sebastián, na Espanha. É uma vitória atrás da outra desde agosto, quando o longa ganhou três prêmios na Suíça, na disputa oficial do 75º Festival de Locarno: Melhor Direção, Atriz (Daniela Marín Navarro) e Ator (Reinaldo). Daniela também foi eleita melhor atriz no Festival de Biarritz, na França. A trama que Marel filma se concentra na reestruturação afetiva de uma família, após uma separação, com foco no processo de amadurecimento de uma adolescente criada num ambiente artístico. A jovem em questão é Eva (Daniela). Ela e seu gato são amigos inseparáveis que passam por problemas depois que a mãe decide expulsar o felino de seu lar. A saída par a menina é viver com o pai: um tradutor e aspirante a poeta (papel d Gutiérrez) que não parece muito disposto a crescer, mas ama a filha sobre todas as coisas. A fotografia de Nicolás Wong Diaz é um assombro, em sua habilidade de dialogar com códigos do realismo. É raro ver uma abordagem pra figura masculina paterna de maneira tão carinhosa e empática quanto Maurel faz.

“É fundamental para o cinema rechaçar a violência histórica do machismo, mas isso não significa não ter liberdade para retratar os homens a partir de uma mirada propositiva de cumplicidade afetiva com as mulheres. Busquei retratar uma figura masculina que, pela relação com a arte, vai além dos arquétipos sociais. O assunto do meu cinema é gente”, disse Valentina ao Estadão, em San Sebastián. “Tentei escrever o filme com a mesma sensação livre que tinha, ainda adolescente, quando arriscava escrever poesia”.

p.s.: Encenada pela primeira vez em 1953, “O boi e o burro no caminho de Belém” é uma das mais emblemáticas peças de Maria Clara Machado, o maior nome da dramaturgia para crianças no país, fundadora da renomada escola de artes cênicas O Tablado. Quase 70 anos após sua estreia, o texto agora ressurge como uma ópera infantil. Com música e libreto de Tim Rescala, direção cênica de Cacá Mourhté e regência da maestrina Priscila Bomfim, o espetáculo é um auto de Natal cheio de encanto, humor e brasilidade. “O boi e o burro no caminho de Belém” estreia em 25 de novembro na Escola de Música da UFRJ, onde fica em cartaz até 4 de dezembro. No dia 30 de novembro, o espetáculo tem única apresentação no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Toda a temporada é gratuita.