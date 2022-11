Filme brasileiro vence o 37° Festival de Mar Plata

RODRIGO FONSECA

Deu Brasil na cabeça do 37º Festival de Mar Del Plata: entre os 12 títulos em disputa pelo troféu Astor Piazzolla de Melhor Longa-metragem Internacional, o vencedor foi “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges, diretor integrante do coletivo baiano Plano 3 Filmes. O realizador de “Filho de Boi” (2019) assume o sentido da visão como foco de sua narrativa, que ganhou ainda a láurea de júri popular, o prêmio humanista Signis, uma menção honrosa para seu elenco e o troféu de Melhor Montagem, dado pela Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Na produção, Bruno, um adolescente de 15 anos que vive com sua mãe e seu irmão em uma pequena cidade no Brasil, recebe o diagnóstico de ele está perdendo irreversivelmente a visão. Não se sabe em que momento exato virá a cegueira total. Sua única certeza é: ele vai parar de enxergar em breve. Enquanto se prepara para enfrentar um futuro inquietante, Bruno tenta lidar com as preocupações típicas de um menino de sua idade: ele conversa e dança com seu irmão mais novo, joga futebol, participa de festas e fortalece uma amizade pintada a pigmentos românticos com uma colega de classe. É uma narrativa na qual o trágico se converte em um conto sobre aprendizagem coletiva.

Título inaugural da seleção competitiva, “Tres Hermanos”, da Argentina, deu a Francisco J. Paparella o prêmio especial do júri. Também portenho, “Cambio Cambio”, de Lautaro García Candela, obteve uma menção especial. Na categoria Melhor Direção, houve empate entre Ana Garcia Blaya (por “La Uruguaya”) e Melisa Liebenthal, por “El Rostro de la Medusa”. O troféu de Melhor Interpretação foi conferido a Sonia Parada, por “Los De Abajo”. E o Melhor Roteiro foi o de “There There”, de Andrew Bujalski. “Lobo e Cão”, de Cláudia Varejão, conquistou um prêmio da associação de fotógrafos de cinema da Argentina. A luz desenhada pelo fotógrafo Rui Xavier encantou plateias.

Na competição Latino-Americana deste ano, a cineasta Laura Citarella comemorou a vitória de “Trenque Lauquen”, projetado antes em San Sebastián. O luso-brasileiro “Mato Seco Em Chamas”, de Joana Pimenta e Adirley Queirós, conquistou o Prêmio Especial do Júri, consagrando esse aclamado “Mad Max” do Centro-Oeste. E o Melhor Curta foi o brilhante ensaio ecológico cubano “Ánima”, de Manuel Matías Gómez. Já o Prêmio da Crítica, concedido pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), com a paulista Elaine Guerini no júri, foi concedido a “Tenho Sonhos Elétricos”, de Valentina Maurel, da Costa Rica.

p.s.: Neste domingo, às 16h, a Cinemateca do MAM-RJ exibe “Natal da Portela”, que levou a estética de poesia de Paulo Cezar Saraceni à Quinzena dos Realizadores de Cannes, em 1988.