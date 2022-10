Festival do Rio nos acorde de Alcione

Rodrigo Fonseca

Tem um espaço novo linkado ao cardápio do Festival do Rio 2022, a telona da Biblioteca Parque Estadual, no Centro do RJ, que vai acolher uma série de .docs musicais. Nesta segunda, às 14h e às 18h, rola um dos mais tocantes títulos dessa seleção: “O Samba É Primo do Jazz” (2020), sobre a cantora Alcione. “Cartola – Música Para os Olhos” (2006), agendado para quinta, às 12h e às 16h, é outro achado dessa seleta.

Define-se Alcione, ou pelo menos a persona musical da cantora, muito bem com 11 versos:

“Qualquer dia desses

Não vou mais ficar nessa cama de bruços

Chorando sozinha, abafando soluços

Lembrando das coisas que eu nunca esqueci

Qualquer dia desses

Esqueço os conselhos e jogo pesado

Querendo teu corpo de novo ao meu lado

As leis do bom senso eu vou desafiar

De nada adianta tanto sofrimento se a pura verdade

É que nesse momento eu morro de saudade

Com tudo que o orgulho não pode apagar”

Rola pela web uma gravação dela, no programa da Hebe Camargo, cantando o supracitado poema ultrarromântico de Reginaldo Bessa, numa canja em seu trompete. Pra quem passou por um leque aberto de ritmos e estilos musicais – em sua coluna no G1, o crítico Mauro Ferreira cita “MPB, bolero, música francesa, samba-canção, standards norte-americanos e até samba” ao classificar a extensão rítmica dela -, a estrofe de Bessa é uma porta aberta, mas não é tudo. Mas é uma porta que nos escancara o transbordamento do cancioneiro romântico nacional. O mesmo pode se dizer do precioso filme “Alcione – O Samba É Primo Do Jazz”, hoje na grade do Festival do Rio, após ter passado pelo crivo de Gramado, em 2020. É quase um haicai sobre a construção de uma carreira musical que aposta no volume de uma voz grave e num carisma sem precedentes. É um filme da mais refinada boniteza.

Pelas ruas de Portugal, ao cruzar com um sujeito bonitão que, em nenhum momento entra em quadro no saborosíssimo .doc “Alcione – O Samba É Primo Do Jazz”, a loba rainha da música de amor no Brasil, refere-se toda gulosa a ele como sendo “um Kevin Costner”. É uma referência cinéfila à personagem de Whitney Houston em “O Guarda-Costas” (1992) um dos romances mais consumidos pela cultura pop da década de 1990 pra cá. A tirada é uma “fábula de apresentação” precisa para o tipo de narrativa que a documentarista Angela Zoé virá a construir nos 70 minutos que tem nas mãos. É precisa por ser um mero detalhe do viver, por ser quase um colorido alegórico da cantora maranhense que é seguida atentamente pelas câmeras da realizadora de “Henfil” (2017), e não uma revelação crucial de sua passagem pela História. Aliás, não há muito das convenções da biopic (termo cinematográfico para qualificar o filão do registro biográfico) no filme de La Zoé, que parece preferir a parte ao todo. Metonímias resolvem o longa-metragem.

Em um dado momento, uma evocação paterna a Xangô e materna a Iansã já dá conta da espiritualidade de Alcione. A frase “Quando a gente dorme numa cama King Size, atravessada, é difícil querer alguém dormindo com a gente” já ilustra a parte afetiva da diva da voz, que admite “eu gosto de paixão, de amar com força”. E a expressão “dizer pra Alcione ‘você tem que’, danou-se” já resume a relação dela com imposições. Não há muito mais a ser dizer. Não que não haja, afinal, diante de uma trajetória iniciada em 1968 – quando ela deixa São Luís pra tentar a sorte no Rio, cantando na noite – o que não faltam são peripécias. Mas a estrutura dramática armada por Zoé, na montagem azeitada de Nina Galanternick, não se preocupa em ser totalizante, nem didática, avançando, etapa a etapa, show a show, na vida de Alcione. Tem uma viagem em Portugal, tem um show a ser apresentado em São Luís e tem um ensaio com sua orquestra. Pronto. Ali pode não estar a inteireza de Alcione, mas ali está O FILME, com uma potência avassaladora em sua precisão. Potência essa que lembra o estilo rizomático da documentarista nova-iorquina Shirley Clarke (1919-1997) – um dos pilares da não ficção nos EUA – em seu “Ornette: Made in America” (1985) e na ironia de “Portrait of Jackson” (1967). Zoé filma o Brasil de hoje como Shriley filmava a América dos anos 1950 a 80: no ponto, sem firulas, no lead de cada desabafo de seus personagens. É ela como fez no tocante “Meu Nome É Jacque” (2017). Só que Zoé conta, aqui, com a maturação de seu próprio fazer e com os enquadramentos sem arestas do fotógrafo Luís Abramo (de “Proibido Proibir”). É bonito ver sua evolução entre as/os grandes diretoras/es de documentário do Brasil. Seu lugar está em movimento, para o alto. E avante.

A Biblioteca Parque Estadual fica na Av. Presidente Vargas, 1261. O Festival do Rio segue até o dia 16.