Festival de Tribeca promete mobilizar olhares

RODRIGO FONSECA

Desde o anúncio dos 18 concorrentes à Palma de Ouro, feito pela direção artística do Festival de Cannes na quinta-feira, só se fala na Croisette, mas isso não significa que outras potentes maratonas cinéfilas, entre elas a de Tribeca, em Nova York, não estejam preparando atrações de peso para 2022. Agendado de 8 a 19 de junho, nos EUA, o evento nova-iorquino já começa a mobilizar expectativas acerca de sua programação deste ano. Há uma forte especulação de que seu filme de abertura seja “NÃO! NÃO OLHE!” (“NOPE”), de Jordan Peele, aproveitando a deixa de sua estreia em 20 de julho. Depois do sucesso de “Nós” (2019), o aclamado realizador de “Corra!” (2017) volta à seara do assombra, apoiado em Daniel Kaluuya, Steven Yeun e Keke Palmer num elenco de peso. Na trama, um rancho de treinadores de cavalos testemunha a invasão de forças sobrenaturais que espalham o medo pela Terra. Confira a seguir o que pode estar na seleção:

“NOBODY’S HEART”, DE ISABEL COIXET (Espanha): A prolífica diretora catalã conhecida por cults como “Fatal” (2008) narra a desagregação de um casal vivido por Gugu Mbatha-Raw e Edgar Ramírez, com base em conto de William Boyd.

“PASHMINA”, DE GURINDER CHADHA (Reino Unido): Nascida no Quênia, a cineasta inglesa de origem indiana aposta na linguagem de animação para narrar o périplo de uma adolescente pra descobrir sua ancestralidade a partir de um cachecol.

“TICKET TO PARADISE”, DE OL PARKER (EUA): Uma das maiores apostas de bilheteria do ano entre os filmes para plateias “maduras”. Julia Roberts e George Clooney combinam talentos e carismas numa comédia romântica sobre um casal casado da vida que viaja para Bali a fim de salvar a filha de problemas afetivos.

“THE OCCUPIED CITY”, DE STEVE MCQUEEN (Reino Unido): Um estudo documental do diretor de “Small Axe” sobre a ocupação dos nazistas na Holanda, a partir de uma pesquisa arquitetônica.

“LOS VIEJOS SOLDADOS”, DE JORGE SANJINÉS (Bolívia): O veteraníssimo diretor de “A Nação Clandestina” (1989) regressa à ficção para narrar a jornada de um grupo de revolucionários da América Latina hoje, numa luta contra contratempos do capitalismo.

“MY POLICEMAN”, DE MICHAEL GRANDAGE (Reino Unido): O diretor de teatro inglês responsável pelo cult “O Mestre dos Gênios” (2016) volta às telas adaptando o romance de Bethan Roberts sobre a cena LGBTQ+ inglesa dos anos 1950 a partir do confronto entre um policial (Rupert Everett) e seus desejos.

“THE WAY OF THE WIND”, DE TERENCE MALICK (EUA): Apoiado num elenco monumental (Matthias Schoenaerts, Mathieu Kassovitz, Aidan Turner, Mark Rylance, Ben Kingsley), o realizador de “A Árvore da Vida” (2011) investiga a vida de Cristo por ângulos inusitados.

p.s.: A partir de segunda, serão anunciadas as atrações das mostras paralelas de Cannes, que realiza a 75ª edição de seu festival de 17 a 28 de maio. Mas a Quinzena dos Realizadores, uma das mais populares dessas seções transversais à disputa pela Palma de Ouro, já confirmou seu filme de abertura, a ser exibido no dia 18 de maio: “Scarlet”, do italiano Pietro Marcello. Sua trama se ambienta no norte da França, onde Juliette (Juliette Jouan) cresce sozinha com seu pai, Raphaël (Raphaël Thiery), um veterano da Primeira Guerra Mundial. Apaixonada por canto e música, a jovem solitária conhece um mágico num verão cheio de promessas de mudança. Livremente inspirado pelo conto “As Velas Escarlates”, de Aleksandr Grin (1880-1932), o novo filme do diretor de “Martin Eden” (2019) mistura música, história e folclore, fazendo fronteira com o realismo mágico.