Fantasma Neon pedala de Locarno a Gramado

RODRIGO FONSECA

Ao anunciar os títulos que competem pelos Kikitos em sua 50ª edição, agendada de 12 a 19 de agosto, na Serra Gaúcha, o Festival de Gramado incluiu “Fantasma Neon”, o filme vencedor do prêmio de Melhor Curta-metragem em Locarno, na Suíça, em 2021. Coube a ele uma das mais prestigiadas láureas conquistadas pelo cinema brasileiro desde a pandemia. Direção é de Leonardo Martinelli, que nos conta o dia a dia de um entregador de comida, João, que singra o Rio com sua bicicleta. O papel deu ao talentoso cantor e ator mineiro Dennis Pinheiro um reconhecimento internacional à altura de sua força cênica, testada e aprovada nos palcos, em montagens recentes como “Sweeney Todd”. Tem Silvero Pereira em cena também, febril. Mas o filme confirma também a potência de Martinelli na construção de enquadramentos que desafiam convenções. Ele entra no universo dos motoboys dialogando com os musicais da Metro, fazendo um “Guarda-Chuvas do Amor” regado a exclusões.

“Nosso filme busca retratar apenas uma vida, num microcosmos que espelha a situação que afeta milhões de brasileiros, de forma material e imaterial. A tragédia de Cinemateca, por exemplo, era extremamente previsível e poderia facilmente ter sido prevenida caso o vigente governo quisesse. Suas chamas fazem parte desse projeto de desmonte e apagamento da cultura e da memória nacional”, disse o cineasta ao Estadão antes da projeção em Locarno.

Os longas em competição em Gramado são: A MÃE, de Cristiano Burlan; A PORTA AO LADO, de Julia Rezende; MARTE UM, de Gabriel Martins; NOITES ALIENÍGENAS, de Sérgio de Carvalho; O CLUBE DOS ANJOS, de Angelo Defanti; O PASTOR E O GUERRILHEIRO, de José Eduardo Belmonte; e TINNITUS, de Gregório Graziosi.

p.s.: Ó, tá rolando OS PALHAÇOS (“I Clowns”, 1970), de Federico Fellini, na MUBI. Memórias e manhas mockmentais se misturam nessa imersão do realizador de “Amarcord” pelo universo circense a partir da observação de artistas do picadeiro. Ganhou o Prêmio Pasinetti no Festival de Veneza.