Esquadra lusa na Mostra

RODRIGO FONSECA

Portugal sempre sentiu-se em casa na Mostra de São Paulo, em especial nos tempos em que Manoel de Oliveira (1908-2015) vinha nos visitar. Mas um dos melhores pedidos do evento paulistano deste ano foi importado da Semana da Crítica: “Alma Viva”, de Cristèle Alves Meira. É uma espécie de filme de fantasma, num flerte com o sobrenatural (ou com a corrente chamada Extraordinário), na qual uma menina (Lua Michel) vira um canal de carne e osso para sua família, abalada por uma perda, sintonizar fenômenos do Além… ou do vazio. É uma narrativa inquieta, de uma elegância notável na fotografia de Rui Poças, gênio da imagem hoje na Europa. Tem sessão na segunda, às 19h, no Reserva Cultural.

Outra achado lusitano é “Nayola”, de José Miguel Ribeiro. Uma dase animações mais arrebatadoras do ano, egressa de Portugal, idealizada pelo realizador de “A Suspeita” (2000) faz um balanço dos traumas bélicos de Angola. Sua trama segue três gerações de mulheres afetadas pela guerra civil: a avó Lelena, a filha Nayola e a neta Yara. Um segredo doloroso, uma busca imprudente, uma música de combate, um amor suspenso e uma jornada de iniciação: essa é a fórmula do roteiro, que foi aplaudido com ardor no Festival de Annecy.

A sessão de “Nayola” vai rolar no dia 26, às 14h, no Itaú Frei Caneca 4.

Outra joia lusa, também descoberta na Croisette, é “Restos do Vento”, de Tiago Guedes, com o brilhante ator Albano Jerónimo. Sua trama é uma espécie de “Sobre Meninos e Lobos” à moda portuguesa. No filme, vemos uma tradição pagã de uma vila do interior de Portugal que deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. Vinte e cinco anos depois, ao se reencontrarem, essas pessoas se sentem marcadas por uma tragédia. Tem sessão no dia 26, às 14h, no Cine Satyros Bijou.

A Mostra de São Paulo segue até 2 de novembro.