Especulações sobre Gramado 2018

Rodrigo Fonseca

Na próxima terça-feira, em uma coletiva de imprensa no Rio Grande do Sul, serão conhecidos os longas-metragens concorrentes aos Kikitos do 46º Festival de Gramado, que terá O Grande Circo Místico, de Carlos Diegues, como atração de abertura. Estima-se que o desenho animado A Cidade dos Piratas, um genial exercício de metalinguagem de Otto Guerra, construído com base nas HQs da Laerte, esteja em concurso. Especula-se ainda que duas atrações brasileiras do último Festival de Sundance, nos EUA – os dramas Ferrugem, de Aly Muritiba, e Benzinho, de Gustavo Pizzi – entrarão entre os concorrentes. Outros longas possíveis para a mais popular das competições cinematográficas do país: 10 Segundos, de José Alvarenga Jr.; A Voz do Silêncio, de André Ristum; Correndo Atrás, de Jeferson De; e Mormaço, de Marina Meliande. Há um filme inédito de Domingos Oliveira que também pode dar as caras por lá.