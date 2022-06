‘Escrita Íntima’ documenta o amor e a pintura

Rodrigo Fonseca

É imperdível o .doc português “Escrita Íntima”, em cartaz às 21h0, no Espaço Itaú carioca, em Botafogo; às 19h, no Esp. Itaú Frei Caneca; e às 14h no Reserva Cultual SP. É um longa que comove, ao narrar a história de amor transatlântica entre a pintora lisboeta Maria Helena Vieira Da Silva (1908-1992) e o gravurista, desenhista e (também) pintor húngaro naturalizado francês Arpad Szenes (1897-1985). A travessia de ambos, ao deixarem Paris e seguirem para o Rio, quando a névoa do III Reich põe a Europa sob trevas, instigou o realizador João Mário Grilo a investigar o querer, o poder da criação e o próprio Velho Mundo a partir desse casal. Seu documentário faz uma reflexão do que o cineasta chama de “exílio da humanidade, aquele onde, tantas e tantas vezes, somos forçados a viver (para sobreviver)”. Indicado ao Leão de Ouro de Veneza em 1982 com “A Estrangeira” e ao Leopardo dourado do Festival de Locarno, na Suíça, em 1996, com “Os Olhos da Ásia”, Grilo deu uma dimensão filosófica ao longa, sobretudo ao analisar a maneira como as obras de arte de seus dois “personagens” contagiam seu olhar e sua narrativa.

“É impossível não ser contagiado por essas obras, porque elas são a voz que fala pela interioridade deles. O que implica, claro, a visualidade específica dessas obras, mas sobretudo o tempo que elas implicam para serem mostradas”, diz Grilo ao Estadão. “Esse tempo é o que permite a identificação total do sujeito, o conhecimento dele para além do que é simplesmente racional. E é isso que sempre acontece no cinema – documentário ou ficção -, na medida em que o espectador sempre conhece mais dos personagens do que simplesmente o que a história conta: há sempre um olhar, um gesto, uma forma de dizer ou caminhar, um tempo próprio que identifica a particularidade deste ou daquele sujeito. No caso de ‘Escrita Íntima’, essa intimidade entre espectadores e personagens é sobretudo criada pela arte e por tudo o que ela implica e a forma como ela vai construindo a trama afetiva da história e nos vai enredando nela, implicando o espectador nesse processo, fazendo-o parte da história.

