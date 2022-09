Eriberto Leão gravita em maturidade Interestelar

RODRIGO FONSECA

Apesar da fantasia de ficção científica que veste, “Interestelar” (2014), o filme mais estudado do diretor inglês Christopher Nolan, hoje incluído na grade da HBO Max, é um faroeste. Um faroeste metafísico. Um bangue-bangue sem tiros, mas com cenas de perigo, com adrenalina fora das CNTPs (Condições Normais de Temperatura e Pressão, como aprendíamos nas aulas de estequiometria) toleráveis. É a saga da conquista de um novo Oeste, empreendida por um herói culpado por ter de abandonar os filhos) e obcecado em controlar as situações (de perigo à sua volta). O Oeste à sua frente não é feito de planícies verdejantes, mas, sim, de substâncias aquosas ou rochosas que Mendeleev não categorizou em sua Tabela Periódica. O Oeste de Nolan é a imensidão inóspita de um Império em fase de crescimento (e povoamento), como era o Império dos EUA na ótica de John Ford, em westerns existencialistas como “Rastros de Ódio” (1956). O oco, o vácuo, o isolamento, elementos que Nolan captura como se fizesse uma sinfonia sobre a falta de pertencimento, são a mesma matéria usada, simbolicamente, nos palcos cariocas, na peça “O Astronauta”, o exercício de interpretação mais dionisíaco de Eriberto Leão desde o esquecido (e belo) “Onde Andará Dulce Veiga” (2007). É uma espécie de “Interestelar” para ribaltas, que se pauta na suposição de que existem fantasmas por trás de cada um de nós. Não são aqueles que assombram, mas são, sim, hipóteses matemáticas de caminhos não tomados, variáveis do X da vida. Variáveis que o texto digno de Bertrand Russell escrito por Eduardo Nunes projeta no cosmos, recortado como metonímia no Teatro Firjan Sesi, no Centro do Rio.

Ao mesmo tempo em que testava nas telas, com “Assalto na Paulista” e o belíssimo “Maior Que o Mundo”, seu devir Jeff Daniels (numa analogia posta pelo componente de suspensão da trivialidade alcançado por ambos os atores), Eriberto embarcou no foguete de Sofocles, numa missão tripulada pelo diretor José Luiz Jr. A proposta: investigar potências dramatúrgicas. O que o experimento dá ao teatro brasileiro é a possibilidade de abrir as veredas de gênero, no caso, da aventura, apenas com: a) a palavra; b) um trabalho de expressão corporal com ar de tai chi chuan; e c) com a luz kubrickiana de Adriana Ortiz. Não é a grandiosidade de uma space opera como “Star Wars” o que se almeja e, sim, o “menos do mais”, a intimidade, o “fazer pequeno”. A premissa é a jornada sideral de um astronauta que se recorda de uma viagem com seu pai e fala com um computador (Luana Martal). Mas, algo sugere que aquela viagem talvez não saia da Terra e aconteça, na prática, nos miolos fervidos no calor da neura de um homem em busca de sinal de vida inteligente de seu próprio coração. Não é uma fábula, como “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” (1977). Não é Spielberg. É Nolan: é dor que revela.

Qual fez no musical pocket “Jim” (2013), no qual emulava Jim Morrison, na criação de um cantor e poeta similar ao divo do The Doors, Eriberto volta a brincar com aparências em seu regresso ao teatro. Transita no limiar entre o “pode ser” e o “é, sim”. Canta Bowie, canta Nenhum de Nós (“Astronauta de Marte”, resgatada no momento mais comovente da peça) e canta a falta de sentido deste mundo que se isolou em dois anos de pandemia e, agora, começa a ganhar contato com novas e mais oxigenadas atmosferas. Mas o perigo ronda. É a certeza de que “viver é muito perigoso”, como professava Guimarães Rosa, o real assunto desse espetáculo que testa a maturidade de um astro aberto ao risco e ao rabisco.

É difícil olhar Eriberto sem pensar em Matthew McConaughey em “Interestelar”. Não se trata de uma semelhança física e, sim, de uma inquietação GG. Do investigador tatuado e amnésico vivido por Guy Pearce há 22 anos em “Amnésia” (2022) ao Homem-Morcego com a fleuma galesa de Christian Bale, os personagens centrais da obra de Nolan são movidos por uma onipotência que fazem deles os senhores da certeza. Todos acreditam ter pleno domínio da engenhoca chamada Terra no microcosmos onde vivem. Não é diferente com Cooper, fazendeiro (ex-piloto e futuro astronauta) interpretado por um McConaughey com um visual à la Jeffrey Hunter (galã e grande ator dos anos 1950 e 60) e à la Steve Canyon (herói das HQs de Milton Caniff). A semelhança com Canyon é mais óbvia e vem dos traços apolíneos classicistas no visual do astro americano, oscarizado por “O Clube de Compras Dallas”, em 2014. A referência à figura de Hunter vem, não apenas pela proximidade facial de ambos, mas pelo fato de Hunter estar no longa que mais se assemelha à história contada por Nolan: o já citado “Rastros de Ódio”. O bom e velho “The Searchers”, que, em inglês, seria “Os Buscadores”, alguém que procura. É o que Eriberto faz, ao procurar dramaturgias que desafiem a inércia e a legislação da gravidade.

Rola às segundas e terças no Teatro Firjan Sesi, às 19h, até 18 de outubro. Quem for lá vai sair com um universo de descobertas.

p.s.: Falando das delícias de nossos palcos, que joiazinha é a cenografia feita por J.C. Serroni para a dramaturgia em segmentos “Duetos”, comédia rasga-corações de Peter Quilter, em cartaz no Teatro das Artes. Numa espécie de “bastidor em cena aberta”, a estrutura arquitetônica que serve de arena para Patricya Travassos e Marcelo Faria (ambos com o combustível da simpatia e do humor aditivado) mescla o espaço da encenação com o canteiro de troca de figurinos (assinados por Claudio Tovar). São quatro contos sobre quereres, alguns regados a beijo na boca, todos iluminados por Aurelio de Simoni com luzes elegantes, ainda que quentes. Sob a direção de Ernesto Piccolo, o duo do elenco dança entre ritos fraternos, um divórcio anunciado, uma festa de casamento e uma deliciosa sequência de um primeiro encontro. É surpreendente a alquimia de Travassos e Faria, valorizando situações corriqueiras do dia a dia com inteligência. Um ímã de sorrisos doces.