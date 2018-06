‘Era uma vez…” 10 anos depois

Rodrigo Fonseca

Parece que foi ontem, mas já se passaram dez anos desde a estreia de Era Uma Vez…, conto de fadas às avessas (como é inerente à realidade carioca) que a TV Globo, em ritmo de Copa, exibe nesta madrugada, à 1h09. É o segundo longa-metragem do diretor Breno Silveira, um os maiores fotógrafos da Retomada, que firmou seu nome como realizador após os 5,3 milhões de ingressos vendidos por seu 2 Filhos de Francisco (2005). Neste Romeu e Julieta no morro, Thiago Martins brilha na pele de um pobretão do Cantagalo que cai de amores por uma cocota de Ipanema (Vitória Frate). O destaque do longa é o desempenho de Rocco Pitanga no papel do irmão de Martins: um ex-presidiário que vira um chefão do tráfico.