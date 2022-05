‘EO’ inflama o prestígio autoral de Skolimowski

Rodrigo Fonseca

Fora a boa acolhida a “Armageddon Time”, de James Gray, a competição pela Palma de Ouro de 2022, aberta na quarta-feira, só viu um filme, até aqui, que parece ser um candidato nato a prêmios especiais de júri… e até do troféu principal… numa combinação de um pleito militante bem defendido e de um vigor estético pleno: “EO” (“Hi-Han”). Se título se pronuncia como uma onomatopeia, pois é uma referência sonora ao zurro que os asnos fazem (inhóóó inhóóó), num motivo óbvio: seu protagonista é um burro. Quem assina a direção é artista plástico, ator e premiado diretor polonês Jerzy Skolimowski. Ganhador do Urso de Ouro da Berlinale, em 1967, com “Le Départ”, ele visitou o Brasil 12 anos trás, por conta de uma retrospectiva de sua obra no Festival do Rio. Na ocasião, ele contou ao P de Pop que não gostaria de ficar limitado às praias de Copacabana.

“Quero desbravar o subúrbio, conhecer as áreas de periferia, saber como são as áreas não turísticas, para ver esse povo como ele é”, disse (à época) o realizador, hoje com 84 anos. “O meu interesse humanístico é movido por figuras marginais, excluídas dos processos diários do sistema vigente”.

Celebrado como um tratado de aversão à violência contra animais, “EO” mistura fábula com realismo ao narrar as peripécias de um burrico que perde seu lar, num circo, e vaga Europa adentro, parando num campo de futebol e num templo religioso. A narrativa abusa de um jogo de cores sinestésico, numa edição febril, que mistura naturalismo e delírio. É uma abordagem originalíssima para a luta ecológica.

Conterrâneo e colega de trabalho de Roman Polanski e Andrzej Wajda (1926-2016), Skolimowski passou quase 20 anos, entre 1988 e 2008, sendo lembrado mais como pintor do que como realizador, até ser resgato por Cannes, há 14 anos com “Quatro Noites Com Anna”, na Quinzena dos Realizadores. Dois anos depois, recebeu o Prêmio Especial do Júri no Festival de Veneza por “Matança Essencial”. Ele só não veio à Croisette com seu novo trabalho por ter sofrido um acidente, na Polônia.

“Quero que as pessoas olhem o mundo com o olhar desse burro”, disse o cineasta em um vídeo enviado a Cannes. “Quero tocar corações”.

Cannes termina no dia 28.