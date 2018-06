Enfim o inédito de Lynne Ramsay chega ao Brasil

Rodrigo Fonseca



Caso raro de “não vi, mas amei”, cuja fama vem de sua controversa e laureada viagem ao Festival de Cannes em 2017, o thriller Você Nunca Esteve Realmente Aqui enfim tem data para estrear no Brasil: 9 de agosto. Numa de suas melhores atuações desde seu início de carreira, Joaquin Phoenix é Joe, um veterano de guerra que resgata mulheres reféns de criminosos sexuais na trama pilotada pela escocesa Lynne Ramsay. O lançamento é parte do cardápio da distribuidora Supo Mungam, que deu um show de eficiência ao ceder seu poderoso Custódia (marcado para 5 de julho) para o Varilux, nossa maratona anual de longas-metragens francesas. É de impressionar o cardápio do que ela vai distribuir, como a comédia dramática O Futuro Adiante, filme inaugural da argentina Constanza Novick; e Nico, 1988, um drama biográfico da diretora italiana Susanna Nicchiarelli retratando de maneira mais generosa a rotina dos últimos meses de vida da vocalista da banda Velvet Underground.

Sobre o longa de Lynne, originalmente chamado de You Were Never Really Here, a produção chegou a ser comparada ao cult Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, em sua passagem por Cannes. Entrou lá na disputa pela Palma de Ouro e saiu com os prêmios de Melhor Roteiro e Ator, coroando a interpretação dele. A figura combalida do mercenário Joe (Phoenix), um especialista em salvar meninas das mãos de pedófilos ou traficantes de mulheres, foi também fartamente elogiada, em sua estreia nos EUA, onde causou desconforto na plateia por suas tomadas de violentas. O fato de Joe usar um martelo como arma favorece situações gráficas de brutalidade.

Este ano, Joaquin deve tentar a sorte no Festival de Veneza (29 de agosto a 9 de setemro) ao lado de John C. Reilly em The Sisters Brothers, um faroeste pilotado pelo diretor francês Jacques Audiard (de Ferrugem e Osso).