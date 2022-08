‘Encontros’ com Hong Sangsoo em circuito

RODRIGO FONSECA

Tem Hong Sangsoo inédito chegando. No dia 1º de setembro, “Encontros” (“Introduction”) vai ser lançado em circuito nacional. O filme virou o primeiro fenômeno da competição oficial da Berlinale de 2021 e saiu dela com a láurea de melhor roteiro. Não poderia se esperar situação distinta de um longa-metragem pilotado pelo inquieto diretor sul-coreano (cujo sobrenome também é grafado Sangsoo). Hoje, ele é um dos mais aclamados e um dos mais prolíficos realizadores do planeta. Ganhou o Grande Prêmio do Júri de Berlim, em fevereiro deste ano, com “The Novelist’s Film”. Agora em setembro, ele entra em concurso pela Concha de Ouro de San Sebastián com “Walk Up”. É uma cabeça que não para. E não nos deixa parar…

Com apenas 66 minutos, “Encontros” foi fotografado num preto e branco que jamais desequilibra no balanço cromático (sem cair para as sombras e sem esturricar) sobre um rapaz que sai da Coreia do Sul e vai até a Alemanha visitar a garota por quem está apaixonado. Mas isso é apenas um mote para um procedimento padrão do realizador de cults como “Você e os Seus” (melhor direção em San Sebastián, em 2016) e “A Visitante Francesa” (2012) no qual pessoas se encontram, bebem e falam sem parar sobre coisas simples da vida. E, de simplicidade em simplicidade, ele monta uma espécie de Comédia Humana a partir dos nossos sentimentos mais alquebrados. Aqui, há outro fator, cada vez mais ausente nas telas, dada a patrulha da correção política: o cigarro. Fuma-se muito ao longo de uma hora e seis minutos de projeção. A cada baforada surge um desabafo, um elogio, uma sequela de uma solidão que parece não caber no peito.

Classificado por alguns como mestre e por alguns como um repetidor de rizomas, que faz equações matemáticas e não filmes, Hong Sangsoo confirmou a fase de bonança de seu país nas telas ao conquistar o prêmio de melhor direção na própria Berlim, em 2020, por “The Woman Who Ran”, ainda inédito aqui. Sua vitória em solo alemão veio vinte dias depois de a Coreia do Sul ter levado quatro Oscars para casa, apoiado na engenharia narrativa de Bong Joon-Ho e seu “Parasita”. Uma história construída nos trópicos de uma trivialidade aparente garantiu o prêmio de direção ao sexagenário cineasta. Prêmio que o realizador recebeu das mãos do pernambucano Kleber Mendonça Filho, diretor de “Bacurau”. O brasileiro integrava o time de jurados presidido pelo ator inglês Jeremy Irons. Kleber usou o adjetivo “o grande” para se definir ao realizador coreano, cuja carreira começou em 1996, com “O Dia Em Que o Porco Caiu no Poço”.

De uma leveza encantadora, “Encontros” tem tudo o que os longas anteriores dele traziam: falatório, comilança e carraspana. É um ritual comum. A diferença aqui é o peso do passado e o peso da juventude, que se confrontam num embate de vivência. Na trama do longa, o rapaz que viaja da Ásia para a Europa atrás de uma namorada não tem nenhuma outra certeza do que quer ou do que precisa. Ele gosta e se deixa impelir por esse gostar. Mas em sua trajetória há um ator famoso que cruza seu caminho para tomar uns tragos. O ator é muito preocupado com o fato de um rapaz beber. Essa preocupação espelha o que ele já perdeu pro álcool e por escolhas sem qualquer temperança. O que Hong Sangsoo faz aqui é colocar esses dois extremos da experiência lado a lado e ver como um completa o outro. Para o espectador sobre a delicada experiência de ver como um adulto muito vivido areja seus pesos e seus fantasmas tentando aconselhar um garotão a dimensionar os pesos do presente e o peso do amanhã. É uma troca que Sangsoo desenha no lápis da delicadeza, como sempre.

