Eletrizante, ‘Pacificado’ estreia em 11 de agosto

RODRIGO FONSECA

À espera de um espaço em circuito à altura de sua grandiosidade há cerca de três anos, o thriller social que garantiu ao Brasil nossa única Concha de Ouro, em cerca de sete décadas do Festival de San Sebastián, vai estrear, enfim: “Pacificado”. Entra em circuito no dia 11 de agosto. Premiada no norte da Espanha em 2019, essa imersão nas favelas cariocas foi mediada por um olhar egresso da seara indie da indústria audiovisual dos EUA: Darren Aronofsky. O realizador nova-iorquino, ganhador do Leão de Ouro de 2008 por “The Wrestler”, com Mickey Rourke, e badalado internacionalmente por “Cisne Negro” (2010), é um dos produtores da narrativa concebida com a ajuda dos moradores do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro. A direção é de Paxton Winters, um estadunidense formado em Istambul e há muito radicado no Brasil. Os produtores brasileiros que viabilizaram essa empreitada foram Paula Linhares e Marcos Tellechea. E essa empreitada tem uma senhora montagem. A edição é primorosa, sendo assinada por Aylin Tinel (e segundo o IMDB, também pelo bamba Affonso Gonçalves). Exibido na Mostra de São Paulo também há uma trinca de anos, esse filmaço saiu de lá com a láurea do júri popular. “Quando estive na Turquia para exibir ‘Réquiem por um sonho’, encontrei um loiro americano, de olhos azuis, que mais parecia um jogador de futebol e que falava turco perfeitamente, tendo um conhecimento singular da vida na Turquia. Ficamos amigos e eu incuti nele a ideia de que deveríamos, um dia, fazer algo juntos. Quando ele veio para o Brasil e me apresentou a história de ‘Pacificado’, que construiu com habitantes do Morro dos Prazeres, eu identifiquei um caminho. Havia um filme de samurai ali”, disse Aronofsky ao P de Pop em San Sebastián, de onde a produção saiu ainda com as láureas de melhor ator (Bukassa Kagengele) e fotografia (Laura Merians Gonçalves).

Na trama, Jaca (Bukassa, em atuação monumental) é um ex-traficante que regressa à favela da qual foi líder no passado, após 14 anos de cárcere, disposto a se reinventar. Na volta, precisa aprender a ser pai de uma filha que nunca conheceu, a adolescente Tati (Cassia Nascimento), e testemunha a queda de sua ex (Débora Nascimento, impecável) nas garras do vício.

De maneira orgânica, quase casual, a câmera da diretora de fotografia Laura Merians sempre fita olhares em “Pacificado”, desde os planos iniciais… como se buscando mesurar o trágico de um Rio de Janeiro de 2016, no desmanche da estrutura dos Jogos Olímpicos. O primeiro olhar que grita em cena é o de uma titã de nossas telas, Léa Garcia… como Dona Preta, ou só a Vó… a fiel Vó de Jaca… bisa de Tati (que a chama de vó também)… Vó do morro todo. Uma Anna Mangnani à luz de Iemanjá. O olhar de maré branda de Tati logo se faz molhar… marejando sonhos despedaçados por toda a sorte de demanda e de agressões de sua mãe, Andréa. Esta também esbugalha a pólvora que reside em sua retina… retinas dilatadas por carreiras e mais carreiras de pó e pela esperança vã de ter um lote de terra à sua espera em São Paulo. Andréa é um corpo que se definha… um corpo desejado por muitos personagens mas que, já nos momentos iniciais do filme, revela um terçol digno de Capitu… na ressaca de um determinismo que Winters estuda quadro após quadro. Esse organismo que entra em entropia em cena dimensiona a grandeza de sua atriz, numa aula de perseverança e resiliência de Débora Nascimento. Já Bukassa faz de Jaca um samurai sem um bushidô pra chamar de seu.

p.s.: A Imovision acaba de disponibilizar o trailer de “Clara Sola”, produção da Costa Rica que rendeu Nathalie Álvarez Mesén os holofotes da Quinzena dos Realizadores de Cannes, em 2021. O longa conquistou 17 prêmios em sua carreira internacional. A trama? Em um vilarejo remoto na Costa Rica, Clara, uma mulher de 40 anos, embarca em uma jornada para se libertar das convenções sociais e religiosas para se tornar a dona de sua sexualidade e seus poderes.

O reclame tá aqui:

p.s.2: Falando de San Sebastián… foi de lá que saiu “Sentimental”, de Cesc Gay, hoje em cartaz na grade do Star+. A trama vem de uma peça de sua lavra, “Los Vecinos de Arriba”, que vendeu cerca de 500 mil entradas em palcos ibéricos e nas Américas. No enredo, Julio (Javier Cámara) e Ana (Griselda Siciliani) vivem o ocaso do desejo em seu casamento. Um jantar oferecido por eles a seus novos vizinhos, Laura (Bélen Cuesta) e Salva (Alberto San Juan), detona um mar de angústias – e de situações hilárias – a partir de uma proposta inusitada.