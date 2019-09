‘El Príncipe’ e os cárceres do Chile

RODRIGO FONSECA

Ganhador do Queer Lion, a láurea LGBTQ do Festival de Veneza, o drama carcerário chileno “El Príncipe”, de Sebastián Muñoz, virou uma das principais sensações latino-americanas do 67º Festival de San Sebastián, afirmando a fase de excelência da pátria de “No” (2012), de “Gloria” (2013) e de “Uma mulher fantástica” (2017) nas telas. Prolífico diretor de arte, Muñoz usou um cult de Hector Babenco (1946-2016) como referência para traduzir o mundo de masculinidades alquebradas das prisões da América do Sul: “O beijo da Mulher-Aranha” (1985). Sua trama tem por base um romance do escritor Mario Cruz. A adaptação se ambienta entre 1969 e 1970, em paralelo à eleição de Salvador Allende. Nesse momento de transformação para a História do Chile, o jovem Jaime (Juan Carlos Maldonado) mata um amigo, e vai parar na prisão, onde cai nas graças do “xerife” de sua cela, El Potro, papel dado a Alfredo Castro, o Ricardo Darín de sua nação. A brutalidade a que Jaime é submetido se mistura a uma onda de experiências sexuais em que se desabrocha uma paixão entre ele e aquele perigoso chefão de um pobre submundo hispânico.

“Ouvimos pássaros e cantos de galo para demarcar que estamos em uma prisão rural, mais afastada da metrópole, que, ainda assim, vira palco para uma relação de poder, que vai se afirmar pelo sexo”, diz Muñoz ao P de Pop. “O cinema, historicamente, usou a nudez das mulheres como um símbolo do desejo. Neste momento histórico de importantes conquistas feministas, preferi subverter isso e explorar a geografia dos corpos masculinos”.

Segundo o diretor, a (oni)presença de presidentes de orientação conservadora no comando de nações americanas torna “El Príncipe” ainda mais urgente, sobretudo para desafiar as “viúvas de Pinochet” em sua terra natal. “O mundo retrocede com a eleição de líderes de ultradireita e torna mais evidente o preconceito contra os homossexuais. Daí a importância de ser fazer um filme onde a prática do amor se dá às escondidas”, disse Muñoz, que rodou o filme com um orçamento estimado em US$ 500 mil. “Já sofri muita discriminação por ser gay e por ter uma forma de enxergar a vida que nem sempre se alinha com uma certa “normalidade” de um país machista como o meu, onde o poder de Pinochet ainda é forte. Mas venho de uma geração de artistas que começou a fazer cinema nos anos 1990, na primavera da libertação do jugo de uma ditadura violenta. Tenho que resistir”.



Nesta quinta-feira, San Sebastián importará da Quinzena dos Realizadores de Cannes o visceral “Zombi Child”, de Bertrand Bonello (França). Espécie de “Carrie, a estranha” misturado com .docs do canal Arte sobre macumba, o novo filme do realizador de “Nocturama” (2017) trança dois tempos (os anos 1960 e a atualidade) e dois espaços (o Haiti e a classe média francesa) a partir de um grupo de alunas adolescentes que montam uma sororidade de estudos literárias e têm contato com os mistérios ocultos de um ritual de zumbificação usado em trabalhos servis na América Central. Uma das estudantes pede a uma imigrante haitiana que exorcize seus males de amor por um namoradinho, o que deflagra um processo de assombro. A filmagem dos rituais de sincretismo afro ultrapassam os males da alteridade.San Sebastián termina neste sábado, quando o júri presidido pelo diretor irlandês Neil Jordan (“Entrevista com o vampiro”) decide que filmes serão premiados. Antes da premiação, a cidade confere uma projeção de “Coringa”, de Todd Phillips, com Joaquin Phoenix no papel do arquiinimigo de Batman. O longa saiu do Festival de Veneza, em 7 de setembro, com o Leão de Ouro, e estreia mundialmente no dia 3 de outubro.

