Edward Norton dirige Bruce Willis

Rodrigo Fonseca

Lá se vão 18 anos desde a estreia de Edward Norton como cineasta, em Tenha Fé (2000), e o ator resolveu dirigir e novo, comandando um elenco encabeçado por Bruce Willis no thriller Motherless Brooklyn. Esperado entre as potenciais atrações do Festival de Veneza (29 de agosto a 8 de setembro), o longa-metragem é uma adaptação da prosa de Jonathan Lethem recriando a cena criminal da Nova York dos anos 1950. Norton também atua, na pele de um detetive com Síndrome de Tourette que investiga a morte de seu mestre, vivido por Willis.