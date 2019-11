Eba… tem animação na UFRJ: ebAnimada

RODRIGO FONSECA

Realizador de um dos filmes mais bem falados do Curta Cinema 2019 (que termina nesta quarta), o desenho “O muro era muito alto”, Marcelo Marão, o Walt Disney de Nilópolis, anda promovendo (e merece aplausos por isso) uma maratona de reflexão gráfica na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): o evento ebAnimada 2019 – Animação-Quadrinhos-Zine-Ilustração. Essa micareta de elogio as artes visuais começa nesta manhã e vai até o dia 8 de novembro, com oficinas, palestras e exibição de filmes – sendo esta atração agendada para 15h30 nos três dias. Vão ser exibidas joias como “Boi Aruá”, de Chico Liberato; “Poética de Barro”, de Giuliana Danza; e o premiadíssimo “Apneia”, de Carol Sakura & Walkir Fernandes. Quem quiser participar pode se informar sobre as atividades e a inscrição (gratuita) por email: contato@ebanimada.com.br. O endereço: Auditório Arquimedes Memória. Prédio da Reitoria da UFRJ. Av. Pedro Calmon, 500 – Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro – RJ, 21941-901. Vai de 9h às 17h.

p.s.: Bamba das HQs, o pesquisador e roteirista de gibis Hélio Eduardo Lopes ministra nos dias 9 e 10, no Instituto Aldeia, em Niterói, um curso de UX (user experience) Design. As infos estão aqui: https://www.sympla.com.br/curso-de-ux-criando-experiencias__679587

P.S. 2: Lançado em 2014, na esteira dos 75 anos do Homem-Morcego (hoje octogenário), o álbum “The Joker: A Celebration”, uma coletânea de HQs e ensaio sobre a gênese do maior vilão da DC Comics (quiçá o maior ferrabrás dos quadrinhos na História), hoje se torna um ímã de vendas na web por conta do êxito de bilheteria de “Coringa”, de Todd Phillips, em circuito. Até o fim desta semana, o longa-metragem com Joaquin Phoenix há de contabilizar US$ 1 bilhão mundialmente. Essa cifra amplia a busca por produtos com o Palhaço do Crime, que, atualmente, estampa a capa da edição nº5 do gibi “O Relógio do Juízo Final”, um crossover entre os heróis da Liga da Justiça com Watchmen. Nos EUA, tem Coringa na capa da edição dos 30 anos de “Asilo Arkham”, na revista “Joker/ Harley: Criminal Sanity” e no álbum “The Joker: Year of The Villain”, que se tornou um must read na indústria pop por ter como autor o cineasta John Carpenter, mítico realizador de “Halloween” (1978), laureado este ano com a Carroça de Ouro em Cannes.

P.S.3: Hoje, às 15h, na “Sessão da Tarde”, a TV Globo exibe o fofo “Compramos um zoológico”, de Cameron Crowe, com desempenhos impecáveis de Scarlett Johansson e Matt Damon.