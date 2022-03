É Tudo Verdade revê a SP de Ugo Giorgetti

RODRIGO FONSECA

Fora a mostra em tributo à diretora Ana Carolina Teixeira Soares, o maior barato nostálgico deste É Tudo Verdade (31 de março a 10 de abril) é a homenagem que a maior maratona documental das Américas vai prestar ao cronista número 1 da cidade de São Paulo no cinema: Ugo Giorgetti. O realizador do rascante “Festa” (1989) vai receber uma retrospectiva de sua carreira pelos gramados da não ficção. Saca só o que vai passar, em sessões presenciais na sala SPCine, no Centro Cultural São Paulo e no Instituto Moreira Salles RJ:

Campos Elíseos

Brasil, 10′, 1973

Sinopse: A ascensão e a queda acentuada dos Campos Elíseos bairro tradicional que atraiu homens de negócios e famílias importantes, mas tornou-se, décadas mais tarde.

R. São Bento 405 (405, São Bento Street)

Brasil, 22′, 1976

Sinopse: O documentário apresenta o período de elegância e agitação cultural inicial e a decadência dos anos 1970, quando o governo se apropriou do edifício Martinelli, e expulsou os residentes.



Quebrando a Cara (Kissing The Canvas)

Brasil, 77′, 1986

Sinopse: Documentário sobre o maior boxeador brasileiro, Éder Jofre, que foi campeão mundial em peso-galo e peso-pena nos anos 1960 e 1970.

Uma Outra Cidade (Another City)

Brasil, 58′, 2000

Sinopse: São Paulo revisitada pelos poetas Antonio Fernando de Franceschi, Rodrigo de Haro, Roberto Piva e Claudio Willer, e pelo músico e escritor Jorge Mautner.

Variações Sobre Um Quarteto de Cordas (Variations For String Quartet)

Brasil, 55′, 2004

Sinopse: A história do violinista Johannes Oelsner, que veio ao Brasil em 1939, em turnê com um quarteto de cordas de Dresden, e, por causa da Segunda Guerra Mundial, acabou radicado em São Paulo

Pizza

Brasil, 56′, 2005

Sinopse: Os contrastes sociais de São Paulo são o pano de fundo para este documentário sobre o prato mais popular da cidade.



Em Busca da Pátria Perdida (In the Search of the Lost Fatherland)

Brasil, 56′, 2008

Sinopse: Um retrato do trabalho da Igreja Nossa Senhora da Paz, no bairro do Glicério, no centro de São Paulo, que há setenta anos acolhe imigrantes, faz serviço social e realiza missas em diversas línguas.

México 1968 – A Última Olimpíada Livre (Mexico 1068 – The Last Free Olympics)

Brasil, 52′, 2011

Sinopse: Memórias da primeira olimpíada realizada na América Latina, no México, em 1968, em um cenário conturbado por revoltas políticas e estudantis.

Comercial F.C.: a Equipe Fantasma (Comercial F.C.)

Brasil, 10′, 2014

Sinopse: O filme resgata a memória Comercial F.C, um dos clubes que integraram a Federação Paulista de Futebol, e conta com a participação de ex-jogadores, jornalistas e pesquisadores.

Paul Singer, Uma Utopia Militante (Paul Singer – An Engaged Utopy)

Brasil, 58′, 2021

Sinopse: O professor Singer narra sua trajetória, da chegada ao Brasil em 1940, escapando da Segunda Guerra Mundial, a 2016, na liderança de movimentos de economia solidária.

Laureado no Festival de Amiens, na França, “Boleiros: Era Uma Vez o Futebol…” (1998), com um prêmio especial do júri por sua fina direção, Giorgetti deixou mundo afora uma marca autoral como realizador que o cinema brasileiro aprendeu a admirar: centrado na maior metrópole do Brasil, São Paulo, sua obra é uma cartografia de lealdades. Sua obra-prima, “O Príncipe” (2002), famosa por ter um dos melhores roteiros já escritos em terras brasileiras, é a radiografia mais precisa do desencanto intelectual de seu povo, construído com apreço especial para amarguras.

“Nunca pensei no documentário como algo ligado, necessariamente, ao real e a ficção como algo ligado necessariamente ao imaginário”, explica Giorgetti ao P de Pop. “Para mim, esses formatos se confundem às vezes, completamente. Quantas vezes a ficção não vem em auxílio da Sociologia ou da História? Pense em Balzac ou em Machado de Assis. Documentário, para mim, não serve para uma leitura do geral, a não ser para uma leitura da minha realidade pessoal. Todos os meus documentários são autobiográficos. Todos são sobre mim mesmo. Nenhum vem de tema que me é exterior. ‘Martinelli’ fala de um edifício que ocupou minha infância. ‘Uma Outra Cidade’ são meus anos de formação. O ‘Quarteto de Cordas’ mostra meu apego, e de toda minha família, à música clássica. ‘A Equipe Fantasma’ mostra minha ligação de toda a vida com o futebol. Meus documentários, meu caro, são eu”.